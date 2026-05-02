แรงงานทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันแรงงานสากล “เมย์เดย์” เรียกร้องสันติภาพ ขึ้นค่าแรง และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – แรงงานทั่วโลกต่างเดินขบวนเฉลิมฉลองรับวันแรงงานสากลวันศุกร์(1 พ.ค) เรียกร้องเพื่อสันติภาพ การปรับค่าแรง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นจากการที่แรงงานเหล่านั้นประสบปัญหาตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านทำให้ต้องแบกภาระค่าพลังงานที่ดีดสูงขึ้นและอำนาจในการซื้อที่หดลง
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวันศุกร์(1 พ.ค)ว่า วันแรงงานสากลที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลกเว้นแต่สหรัฐฯที่บรรดาแรงงานต่างถือโอกาสเดินขบวนเพื่อกดดันต่อรองและบางครั้งกลายเป็นความรุนแรงในอดีตตามเมืองสำคัญต่างๆทั่วโลก
สมาพันธ์สหภาพแรงงานยุโรป (European Trade Union Confederation) ที่เป็นตัวแทนองค์กรแรงงาน 93 แห่งในยุโรป 41 ประเทศจากทั้งหมดราว 44 ชาติประกาศว่า
“การเดินขบวนวันนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานจะไม่อดทนและเห็นงานและมาตรฐานการใช้ชีวิตถูกทำลาย”
ที่สหรัฐฯถึงแม้วันเมย์เดย์จะไม่ใช่วันหยุดทางการในอเมริกาแต่ทว่าบรรดานักเคลื่อนไหวต่างวางแผนที่จะใช้วันนี้เพื่อออกมาประท้วงต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
จุดร้อนของการประท้วงวันแรงงานสากลปีนี้กลับอยู่ที่ตุรกี เพราะพบตำรวจตุรกีได้เปิดฉากยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้เดินขบวนก่อนจับกุมอีกหลายร้อยในการเดินขบวนวันแรงงานสากลที่เมืองอิสตันบูลท่ามกลางการเดินขบวนทั่วประเทศ
อ้างอิงจากสมาคมทนายความ CHD พบว่ามีผู้ประท้วงไม่ต่ำกว่า 370 คนโดนจับกุมที่เมืองอิสตันบูลเมื่อตำรวจปราบจลาจลเปิดฉากยิงน้ำตาจากรถควบคุมจลาจลเข้าสู่ฝูงชน
ภาพที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ฝ่ายค้านตุรกี HALK TV เปิดเผยภาพประธานพรรคการเมืองพรรคแรงงานตุรกี เออร์คาน บาส (Erkan Bas) อยู่ท่ามกลางสเปรย์พริกไทย
ที่ฝรั่งเศสบรรดาสหภาพแรงงานออกมาเดินขบวนในกรุงปารีสและตามเมืองอื่นๆภายใต้สโลแกน “ขนมปัง สันติภาพ และเสรีภาพ” เชื่อมโยงกับความวิตกในชีวิตประจำวันของแรงงานฝรั่งเศสถึงความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลาง
RFI ของฝรั่งเศสรายงานว่า วันแรงงานสากลที่แดนน้ำหอมในปีนี้มีการเดินขบวนทั่วประเทศเหมือนเช่นทุกปีโดยมีเป้าหมายไปที่ ค่าจ้าง สิทธิแรงงาน และอนาคตของวันแรงงาน 1 พ.ค ที่เป็นวนหยุดของฝรั่งเศส แต่ร้านขนมปังและร้านดอกไม้กลับเปิดรวมถึงการปะทะที่ลิยงและน็องต์
มีการประท้วงวันแรงงานรวม 320 แห่งวางแผนจัดทั่วประเทศอ้างอิงจากรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส โลรองต์ นูเนซ (Laurent Nunez)
กรุงปารีสพบว่าผู้นำสหภาพแรงงานฝรั่งเศสเปิดฉากการประท้วงหลักขณะที่การประท้วงขนาดใหญ่ทั้งหลายถูกจัดขึ้นที่ตูลูซ มาร์เซล น็องต์ และลีล(Lille)
รอยเตอร์รายงานภาพข่าวการเข้าร่วมจำนวนมากของการหาเสียงทางการเมืองของพรรค Rassemblement National Bardella ของ มารีน เลอ แปนon ในวันแรงงานสากลที่เมือง มาคง(Macon)
และที่สหรัฐฯถึงแม้วันเมย์เดย์จะไม่ยอมรับว่าเป็นวันแรงงานในประเทศเนื่องจากวันแรงงานสหรัฐฯตรงกับวันจันทร์แรกของกันยายนซึ่งตรงกับวันที่ 7 ก.ย ปีนี้ แตว่านักเคลื่อนไหวและสหภาพแรงงานทั้งหลายในสหรัฐฯยังคงจัดการประท้วงบนถนนสายต่างๆทั่วประเทศ
การประท้วงสโลแกน “แรงงานเหนือมหาเศรษฐีพันล้าน” พร้อมกับประกาศต่อต้านนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้เก็บภาษีคนรวย และหยุดการกวาดล้างผู้อพยพ
นอกจากนี้ยังได้ออกปฎิบัติการมากมายรวมถึงการทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักผ่านมาตรการไม่ไปโรงเรียน ไม่ทำงาน ไม่ชอปปิ้ง สร้างความไม่พอใจให้สื่อการเมืองปีกขวาที่ออกมาชี้นิ้วว่าเป็นโซเชียลลิสต์และมาร์กซิสต์ไปในทันที