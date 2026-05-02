มะกันระทึก! ผู้ประท้วง 'ปีนสะพาน' ในวอชิงตัน เรียกร้องยุติสงครามอิหร่าน-หยุดพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (1 พ.ค.) ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนยอดสะพานอนุสรณ์ เฟรเดอริก ดักลาส ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทำให้เกิดการระดมกำลังตำรวจจำนวนมาก โดยชายคนดังกล่าวระบุว่าเขาต้องการเรียกร้องให้ยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และหยุดการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
ตำรวจนครบาล ดี.ซี.อธิบาลอธิบายเหตุการณ์นี้ว่าเป็นสถานการณ์ปิดล้อม โดยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เจรจาและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังพื้นที่ดังกล่าว และปิดช่องจราจรหลายเลน
ชายผู้ประท้วงซึ่งมีชื่อว่า กุยโด ไรช์สตัดเตอร์ (Guido Reichstadter) ให้สัมภาษณ์กับนิวส์เนชันเมื่อคืนวันศุกร์ (1) ขณะที่เขาปักหลักอยู่บนสะพานอนุสรณ์เฟรเดอริก ดักลาส โดยกล่าวว่า “ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนสหรัฐอเมริกายุติสงครามที่ผิดกฎหมายของระบอบ ทรัมป์ ต่ออิหร่านโดยทันที และโค่นล้มอำนาจของระบอบนั้นผ่านการกระทำโดยตรงที่ไม่ใช้ความรุนแรง และการไม่ให้ความร่วมมือในวงกว้าง”
“ผมขอเตือนประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างเร่งด่วนถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาที่เรากำลังเผชิญอยู่ นั่นคือการก้าวข้ามจุดที่ไม่อาจหวนกลับไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติ รวมถึงการสูญพันธุ์ของมนุษย์
“ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการโดยทันทีเพื่อยุติอันตรายนี้ด้วยการห้ามการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอย่างถาวร ผมยังขอเรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลกใช้อิทธิพลทุกวิถีทางผ่านการกระทำที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อกดดันให้รัฐบาลของตนยุติอันตรายนี้โดยเร็วที่สุด”
สำหรับสะพาน เฟรเดอริก ดักลาส นั้นทอดข้ามแม่น้ำอนาคอสเทีย และเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
