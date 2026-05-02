เมื่อเพื่อนไม่ได้ดั่งใจ! 'ทรัมป์' ประกาศขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าจากยุโรปเป็น 25%

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ (1 พ.ค.) ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกจากสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้า โดยกล่าวหาสหภาพยุโรปว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าก่อนหน้านี้
ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งทำขึ้นเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา กำหนดอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปไว้ที่ 15% ซึ่งต่ำกว่าภาษี 25% ที่ทรัมป์เรียกเก็บจากคู่ค้าอื่นๆ อีกหลายราย
ภาษีเฉพาะภาคส่วนเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาลสูงสุดสกรัฐฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ยกเลิกภาษีนำเข้าทั่วโลกจำนวนมากของ ทรัมป์
อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (1) ว่า “เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าที่เราตกลงกันไว้โดยสมบูรณ์ สัปดาห์หน้าผมจะเพิ่มภาษีนำเข้าจากสหภาพยุโรปสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกา”
“ภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น 25%” ทรัมป์ ประกาศบนแพลตฟอร์ม Truth Social
ต่อมา ทรัมป์ ได้กล่าวในงานอีเวนต์ที่รัฐฟลอริดาในวันเดียวกันว่า วอชิงตันได้แจ้งให้เยอรมนีทราบถึงคำขู่ของเขาแล้ว เนื่องจาก “พวกเขาและประเทศอื่นๆ ในยุโรปไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าของเรา”
เขากล่าวหาผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนี เช่น Mercedes-Benz และ BMW ว่า "เอาเปรียบชาวอเมริกัน"
คำประกาศของ ทรัมป์ เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่เขาวิจารณ์นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ ของเยอรมนีอีกครั้ง โดย ทรัมป์ บอก แมร์ซ ให้มุ่งเน้นไปที่การยุติสงครามในยูเครนแทนที่จะ "แทรกแซง" เรื่องอิหร่าน
เยอรมนีอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาษีนำเข้ารถยนต์ที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของสหภาพยุโรป
โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า "หากสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงร่วม เราก็พร้อมพิจารณาทางเลือกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหภาพยุโรป"
โฆษกกล่าวเสริมว่า อียูกำลังดำเนินการตามพันธสัญญา "ตามหลักปฏิบัติทางกฎหมายมาตรฐาน" และแจ้งความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ทราบอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการนี้
เมื่อเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว สหภาพยุโรปได้เตรียมการตอบโต้ไว้แล้วหากการเจรจากับวอชิงตันล้มเหลว โดยได้จัดทำรายชื่อสินค้าของสหรัฐฯ ที่อาจตกเป็นเป้าหมายตอบโต้
ที่มา: เอเอฟพี