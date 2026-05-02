ไม่อายปาก! 'ทรัมป์' โวกองทัพเรือสหรัฐฯ เล่นบท 'โจรสลัด' ยึดเรือสินค้า-ยึดน้ำมัน 'ได้กำไรอื้อ'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาพูดเปรียบเปรยเมื่อวันศุกร์ (1 พ.ค.) ว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังทำตัว "เหมือนโจรสลัด" ในการดำเนินการปิดล้อมทางทะเลของวอชิงตันต่อท่าเรืออิหร่าน ระหว่างสงครามที่สหรัฐฯ และอิสราเอลทำกับอิหร่าน
ทรัมป์ กล่าวเช่นนั้นขณะบรรยายถึงการยึดเรือโดยกองกำลังสหรัฐฯ เมื่อไม่กี่วันก่อน
"เรายึดเรือ เรายึดสินค้า เรายึดน้ำมัน มันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มาก" ทรัมป์ กล่าวในคำแถลงเมื่อเย็นวันศุกร์ (1） "เราเหมือนโจรสลัด ทำนองเดียวกับโจรสลัด แต่เราไม่ได้มาเล่นๆ"
เรือบางลำของเตหะรานถูกสหรัฐฯ ยึดหลังจากออกจากท่าเรืออิหร่าน รวมไปถึงพวกเรือบรรทุกสินค้าที่ถูกคว่ำบาตร และเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในน่านน้ำเอเชีย
อิหร่านได้ปิดกั้นเรือเกือบทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยกเว้นเรือของตนเองนับตั้งแต่เริ่มสงคราม จากนั้น ทรัมป์ ได้กำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านแยกต่างหาก
สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดศึกโจมตีอิหร่านเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. ทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอลและประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่มีฐานทัพสหรัฐฯ ตั้งอยู่ การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล รวมถึงการโจมตีเลบานอนของอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคน และและหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นฐาน
สงครามครั้งนี้ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และนำไปสู่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 20% ของโลก
ทรัมป์ ซึ่งเสนอช่วงเวลาและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ สำหรับสงครามที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วย และถูกประณามอย่างกว้างขวางจากการแสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความขัดแย้ง รวมถึงเมื่อเขาขู่ว่าจะทำลายอารยธรรมทั้งหมดของอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ หลายคนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ อาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม หลังจากที่ ทรัมป์ ขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน
ที่มา: รอยเตอร์