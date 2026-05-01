ดีที่ไม่เจอคู่อริ!! เรือรบพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถี USS Higgins เกิดขัดข้องไฟดับกลางทะเลใน "อินโด-แปซิฟิก" หลายชั่วโมง “ระบบเรดาร์-อาวุธ” ไม่ทำงาน

เอเจนซีส์ – เรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถี USS Higgins วันอังคาร(28 เม.ย)เกิดปัญหาขัดข้องไฟดับและเครื่องไม่ทำงานเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงในอินโด-แปซิฟิก ส่งผลทำให้ทั้งระบบเรดาร์และระบบอาวุธของเรือไม่ทำงาน
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(1 พ.ค)ว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เรือพิฆาตสหรัฐฯที่มาพร้อมลูกเรืออเมริกัน 300 นายนั้นต้องลอยคว้างกลางทะเล นักวิเคราะห์ทางการทหารเรือสหรัฐฯเปิดเผยกับสื่อสหรัฐฯ
ทั้งนี้ไม่มีรายงานบาดเจ็บบนเรือแต่อย่างใด
โฆษกกองเรือนาวีสหรัฐฯที่ 7 แมทธิว โคเมอร์(Matthew Comer) กล่าวผ่านแถลงการณ์วันศุกร์(1)ว่า เรือรบพิฆาตสหรัฐฯ USS Higgins ประสบปัญหาการสูญเสียพลังงานทั้งลำ
“ในรายงานเบื้องต้นชี้ไปว่าเกิดปัญหาจากไฟฟ้าขัดข้องที่ทำให้เกิดการสปาร์กหรือควันที่สงบลงหลังไม่มีพลังงานแล้ว”
ทั้งนี้อดีตทหารเรือระดับสูงสหรัฐฯ คาร์ล ชูสเตอร์ (Carl Schuster) “เรืออยู่ในสถานะไม่สามารถทำอะไรได้ ระบบอิเล็กทรอนิกขัดข้องและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้”
เขากล่าวต่อว่าเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลฉุกเฉินนั้นจะถูกใช้เพื่อเปิดสำหรับช่องทางการสื่อสารและเครื่องระบบทำความเย็นของอากาศ
CNN รายงานว่า แถลงการณ์จากกองทัพเรือสหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยว่า เรือรบสหรัฐฯ USS Higgins นั้นเกิดเสียที่พิกัดใด บอกแต่เพียงว่าอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการอินโด-แปซิฟิกที่ครอบคลุมตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯในมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงพรมแดนทางตะวันตกของอินเดียและจากขั้วโลกเหนือไปจนถึงขั้วโลกใต้
อย่างไรก็ตาม CBS News ของสหรัฐฯรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้บนเรือพิฆาตสหรัฐฯส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์เรือขัดข้อง
แต่ทว่าตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวระบุว่า ไฟไหม้สามารถควบคุมไว้ได้และไม่แพร่กระจาย
USS Higgins ที่มีฐานประจำอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่ตามข้อมูลของข้อมูลค้นหาเรือ AIS Marine vessel พบว่า เรือรบพิฆาตลำนี้จอดทอดสมออยู่ที่สิงคโปร์เมื่อกุมภาพันธ์ล่าสุด
CNN รายงานว่า สาเหตุการเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิกของเรือ USS Higgins นี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน