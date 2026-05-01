“ทรัมป์” ลงนามคำสั่งยุติการชัตดาวน์ยาวนานทำให้สนามบินทั่วอเมริกาป่วน "TSA สนามบิน - ยามฝั่งสหรัฐฯ" เฮได้เงินเดือน

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวานนี้(30 เม.ย)ลงนามกฎหมายงบประมาณที่จะทำให้การชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบางส่วนนานถึง 76 วันทำให้สนามบินต่างๆทั่วอเมริกาเกิดความสับสนชุลมุนไปทั่ว
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(1 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เคยกล่าวว่า เขาต้องการให้ร่างกฎหมายประนีประนอมสำหรับผ่านงบกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯนี้เดินทางมาถึงโต๊ะของเขาภายในวันที่ 1 มิ.ย
ผู้นำสหรัฐฯในบ่ายวันพฤหัสบดี(30 เม.บ)ลงนามกฎหมายงบประมาณ 2 พรรคร่วมเพื่อให้งบแก่หน่วยงานสำคัญของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯสิ้นสุดการชัตดาวน์ครั้งประวัติศาสตร์
เป็นกฎหมายงบประมาณที่จะให้หน่วยงาน FEMA , TSA, หน่วยงานยามฝั่งสหรัฐฯ และหน่วยงานตำรวจลับสหรัฐฯไปจนถึงกันยายนที่จะถึง NBC News ของสหรัฐฯรายงาน
และเสริมต่อว่า แต่งบประมาณที่เพิ่งลงนามจะไม่ให้งบเพิ่มเติมแก่ ICE และ CBP จากเท่าที่ฝ่ายพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในการบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯ
ซึ่งทั้ง ICE และ CBP ต่างมีงบของตัวเองระหว่างวิกฤตชัตดาวน์ที่สนามบิน และอีกทั้งพรรครีพับลิกันจะพยายามในไม่อีกสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทำให้ทั้งสองได้รับเงินอุดหนุนไปตลอดจนถึงสิ้นสุดสมัยทรัมป์
ทั้งนี้สมาชิกสภาล่างของสหรัฐฯวันพฤหัสบดี(30 เม.ย) ได้ไฟเขียวอนุมัตร่างงบประมาณตามแพกเก็จของสภาสูงสหรัฐฯที่ผ่านออกมาเพื่อจะให้งบแก่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯตั้งแต่การบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯไปจนถึงความมั่นคงสนามบิน
เกิดมานานกว่า 2 เดือนหลังงบประมาณสำหรับกระทรวงไม่สามารถออกมาได้จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อนโยบายการกวาดล้างผู้อพยพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
การปิดนำมาสู่ความโกลาหลที่สนามบินต่างๆทั่วสหรัฐฯเป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องมาจากการขาดกำลังคนของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำสนามบินเนื่องมาจากว่าพวกเขาและเธอไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายสัปดาห์ระหว่างศึกการงัดข้อระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในสภา
หน่วยงานสำคัญทางการเข้าเมืองสหรัฐฯ 2 แห่งทั้ง ICE และ CBP สามารถได้รับเงินอุดหนุนผ่านงบประมาณอื่นที่ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯขณะที่การบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯนั้นได้รับเงินอุดหนุน 170 พันล้านดอลลาร์ที่อนุมัติโดยสภาคองเกรสสหรัฐฯซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายลดภาษีของทรัมป์ปีที่แล้ว
กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐ ต่างยังคงปฎิบัติงานต่อไปโดยไม่มีเงินอุดหนุนสำหรับปฎิบัติการตามปกติมาตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ นำมาสู่ปัญหาการติดขัดครั้งใหญ่และระยะเวลาที่รอนานที่สนามบินทั่วสหรัฐฯจากปัญหาเป็นต้นว่า TSA ที่ทำหน้าที่ตรวจเช็กความปลอดภัยประจำสนามบินไม่ได้รับเงินเดือน
การอนุมัติวันพฤหัสบดี(30 เม.ย)นั้นเป็นการปลดล็อกผ่าทางตันงบอุดหนุนทั้งหมดเพื่อทำให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่จุดตรวจ TSA จะสามารถได้รับเงินเดือนตรงเวลา
ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน ออกมาประกาศว่า “พวกเราจะไม่มีคิวที่ต่อแถวที่ TSA อีกต่อไป ตอนนี้ทุกคนจะได้รับเช็คเงินเดือนแล้ว” เขากล่าวกับนักข่าวหลังการโหวต
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ มาร์คเวร์น มูลลิน (Markwayne Mullin) ออกมาทวีตเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดชัตดาวน์ของกระทรวงบนแพลตฟอร์ม X กล่าวว่า
“นี่เป็นสิ่งชัดเจนว่า การชัตดาวน์ของเดโมแครต “ไม่สมควร” ที่จะต้องเกิดขึ้นแต่แรก”
และในเวลานี้สมาชิกสภาคองเกรสสายพรรคพรีพับลิกันต่างให้ความสนใจของตัวเองไปที่การอนุมัติงบประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ในการให้อุดหนุน ICE และ CBP สำหรับส่วนที่เหลือของสมัยการดำรงตำแหน่งของทรัมป์ในขณะที่ฝ่ายเดโมแครตยังคงเรียกร้องกดดันให้มีการกำกับอย่างเข้มงวดและการจำกัดต่อการบังคับใช้