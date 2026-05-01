พูดง่าย!อียูขออาเซียนรวมถึงไทยอย่าหันพึ่งน้ำมันรัสเซีย แม้เผชิญภาวะขาดแคลนจากวิกฤตตอ.กลาง

คายา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป เรียกร้องบรรดาประเทศคู่หูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ อย่าได้หันไปหาอุปทานน้ำมันจากรัสเซีย แม้ภูมิภาคแถบนี้กำลังดิ้นรนหาทางรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงในวงกว้าง อันเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
อียูเพิ่งอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานรัสเซียในเดือนนี้ ในนั้นรวมถึงยกระดับการจำกัดการค้าขายน้ำมัน ในขณะที่พวกเขาหาทางบ่อนทำลายความสามารถของรัสเซีย ในการหาเงินทุนสำหรับการทำสงครามในยูเครน
คัลลาส กล่าวว่ารัสเซียได้ประโยชน์จากสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ซึ่งนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซแทบสิ้นเชิง ในขณะที่น่านน้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
"คุณมีวิกฤตพลังงาน และคุณจำเป็นต้องมีอุปทาน แต่อีกด้านหนึ่ง คุณจำเป็นต้องมองภาพใหญ่ ซึ่งก็คือ ถ้าคุณซื้อน้ำมันรัสเซีย พวกเขาจะสามารถเดินหน้าสงครามนี้(ในยูเครน)" เธอให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ หลังประชุมร่วมกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในบรูไน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป กล่าวต่อว่าอียูกำลังขอความร่วมมือจากอาเซียน ในการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยเน้นย้ำว่าอียูเล็งเป้าหมายเล่นงานรายได้จากน้ำมันของรัสเซีย ไม่ได้เล่นงานประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบริษัทต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว ว่า บรรดาชาติอาเซียน ในนั้นรวมถึงเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในหลายประเทศ ที่กำลังมองหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมจากรัสเซีย ขณะที่ คัลลาส เตือนว่าการซื้อน้ำมันรัสเซียอาจช่วยอิหร่านเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)