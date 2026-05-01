ใครโกหก!แฉต้นทุนจริงของUSในศึกอิหร่านเฉียด$5หมื่นล้าน มากกว่าที่กล่าวอ้างถึงเท่าตัว

ต้นทุนที่แท้จริงในสงครามอิหร่าน เฉียดใกล้ 50,000 ล้านดอลลาร์ สื่อมวลชนซีบีเอสรายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯที่ใกล้ชิดกับการประเมินภายใน ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่เจ้าหน้าที่ระดับของกระทรวงกลาโหม(เพนตากอน) รายหนึ่ง กล่าวอ้างระหว่างเข้าให้ข้อมูลสภาคองเกรสในช่วงกลางสัปดาห์ เกือบเท่าตัว
ระหว่างเข้าให้ข้อมูลกับสภาคองเกรสในวันพุธ(29 เม.ย.) เจ้าหน้าที่เพนตากอนรายหนึ่ง ระบุว่าต้นทุนในปฏิบัติการ Operation Epic Fury (มหากาพย์โกรธา) ของกระทรวงกลาโหม อยู่ที่ราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามมันเป็นตัวเลขที่ยังไม่นับรวมอย่างครบถ้วนกับยุทโธปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ หรือที่ตั้งต่างๆทางทหารของอเมริกา ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย
ในขณะที่ พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมและพลเอกแดน เคน ประธานเสนาธิการทหารร่วม เข้าให้ปากคำกับสภาคองเกรส ในสัปดาห์นี้ แก้ต่างคำร้อง ขอเพิ่มงบประมาณทางทหาร 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ พวกเจ้าหน้าที่อเมริกาที่ใกล้ชิดกับการประเมินภายใน บ่งชี้ว่าจนถึงตอนนี้ ต้นทุนในการทำสงคราม เฉียดใกล้ 50,000 ล้านดอลลาร์แล้ว
ความต่างระหว่างคำกล่าวอ้างทั้ง 2 ส่วนใหญ่แล้วเป็นต้นทุนในเรื่องกระสุนที่ใช้และความจำเป็นที่ต้องจัดหาทดแทน ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เพนตากอนสูญเสียโดรน MQ-9 Reaper ไป 24 ลำ อากาศยานไร้คนขับล้ำสมัยที่แต่ละลำมีราคา 30 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้น ตอกย้ำความเสียหายทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ตัวเลขประเมินที่สูงกว่าเดิมไม่ได้สะท้อนเพียงแค่กรอบเวลาของปฏิบัติการ แต่บ่อยครั้งยังรวมถึงต้นทุนการสึกหรอที่ซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายในสมรภูมิ
จูลส์ เฮิร์สท ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกำลังพลและกิจการกำลังสำรอง สังกัดทบวงทหารบก ให้ข้อมูลกับสมาชิกวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางทหารนั้นประเมินได้ยาก "เราไม่รู้ว่าท่าทีของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร หรืออนาคตเกี่ยวกับการบูรณะฟื้นฟูก่อสร้างฐานทัพเหล่านั้น" เขากล่าว เมื่อถูก ริชาร์ด บลูมเมนทอล วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต จากคอนเนคทิคัต ถามว่ามีอะไรบ้างที่นับรวมอยู่ในต้นทุนการทำสงคราม 25,000 ล้านดอลลาร์ ตามที่เขาประเมิน
ซีเอ็นเอ็น เป็นสื่อมวลชนแห่งแรกที่รายงานเกี่ยวกับคำประเมินต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งน่าจะเฉียดใกล้ 40,000 ล้านดอลลาร์ ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์
วุฒิสมาชิกคริส คูนส์ พรรคเดโมแครต จากเดลาแวร์ แสดงความสงสัยกรณีที่กล่าวอ้างว่าจนถึงตอนนี้ต้นทุนการทำสงครามอยู่ที่แค่ 25,000 ล้านดอลลาร์ "ผมมั่นใจว่ามันเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไป" พร้อมบ่งชี้ข้อมูลดังกล่าวคงไม่นับรวมต้นทุนการประจำการ และการคงกำลังทหารไว้ในสมรภูมิเป็นเวลากว่า 2 เดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มาร์ค คูเชียน ที่ปรึกษาระดับสูงของศูนย์เพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศ มองว่าในขณะที่กระสุนคือต้นทุนสูงสุดของสงครามลักษณะนี้ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกมากมายเช่นกัน ในนั้นรวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางกระทรวงกลาโหมต้องใช้น้ำมันปริมาณมหาศาลสำหรับเครื่องบิน กองเรือและรถบรรทุก
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากสงคราม แต่พวกเขาไม่ใช่กระทรวงเดียว โดยทาง คูเชียน ยกตัวอย่างว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ก็ดูเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
คูเชียนกล่าวว่า มันจะต้องใช้เวลาและเงินมหาศาลในการทดแทนอาวุธที่สหรัฐฯใช้ในอิหร่าน โดยเขามองว่าอาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะสามารถเติมเต็มกระสุนกลับสู่ระดับที่มันเคยมีอยู่ในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้ง
นอกจากนี้แล้ว สงครามก็กำลังส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของชาวอเมริกันในทันทีด้วยเช่นกัน โดย โร คานนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต กล่าวกับสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ สอบถาม เฮกเวธ ว่าสงครามจะทำให้อเมริกันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่ ผ่านราคาข้าวของที่พุ่งสูง "คุณรู้หรือเปล่าว่าชาวอเมริกาต้องแบกรับต้นทุนเท่าไหร่ ในแง่ของราคาก๊าซและราคาอาหารที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า สืบเนื่องจากอิหร่าน"
เฮกเซธ ไม่ได้ตอบตรงๆ แต่ถามย้อน ว่า "ผมอยากถามคุณตรงๆ ว่าคุณจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อไม่ให้อิหร่านมีนิวเคลียร์?" ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่าของการยับยั้งนิวเคลียร์อิหร่านนั้นประเมินเป็นราคาไม่ได้เมื่อเทียบกับความมั่นคง พร้อมกล่าวหา คานนา ว่า "เล่นเกมตั้งคำถามแบบจับผิดเกี่ยวกับประเด็นภายในประเทศ"
สถาบัน American Enterprise Institute ประเมินว่าเฉพาะต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่สูงขึ้นแค่ 2 อย่าง ก็ทำให้ครัวเรือนอเมริกาแต่ละครอบครัวต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มอีกอย่างน้อย 150 ดอลลาร์ต่อเดือน
คูเชียน แสดงความเห็นว่า สงครามกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐฯและอิหร่าน "สถานการณ์ไม่อาจปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ตลอดกาล มันไม่อาจเป็นเช่นนี้ได้"
(ที่มา:ซีบีเอส)