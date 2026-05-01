มันมาอีกแน่!สื่อแฉUSส่งกระสุนและอาวุธ6.5พันตันถึงมือยิว ตั้งท่าเปิดปฏิบัติการถล่มอิหร่านครั้งใหญ่

เมื่อเร็วๆนี้ สหรัฐฯส่งกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า 6,500 ตัน ถึงมืออิสราเอล ภายในกรอบเวลาแค่ 24 ชั่วโมง โดยใช้เรือขนาดใหญ่ 2 ลำและเรือขนส่งสินค้าหลายลำ ในการลำเลียง จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลในวันพฤหัสบดี(30 เม.ย.)
ในปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ครั้งใหญ่ระดับโลก เรือสินค้า 2 ลำเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือ 2 แห่งในเมืองอัชดอดและเมืองไฮฟา เรือเหล่านั้นบรรทุกกระสุนทางอากาศและภาคพื้น รถบรรทุกทหารยานพาหนะทางยุทธวิธีเบาร่วมและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ ถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุ
ปฏิบัติการนี้นำโดย กองอำนวยการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหมของกระทรวงฯ ภายใต้การประสานงานกับกองขนส่งระหว่างประเทศ สถานทูตอิสราเอลประจำอเมริกาและกองอำนวยการวางแผนของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล
อาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ถูกขนถ่ายลงสู่รถบรรทุกหลายร้อยคัน ที่มาจากฝ่ายโลจิสติกส์และสินทรัพย์ของกระทรวงกลาโหมและกองอำนวยการด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล จากนั้นก็ได้ถูกโยกย้ายไปยังฐานต่างๆของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลทั่วประเทศ ในปฏิบัติการ ณ ท่าเรืออัชดอด
"เส้นทางคมนาคมทางอากาศและทางทะเลยังคงเป็น เครื่องมือสำคัญในการสร้างความพร้อมรับมือ ท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงที่ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง" กระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุ "นับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการ Operation Roaring Lion (ปฏิบัติการราชสีห์คำราม) อิสราเอลได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารมากกว่า 115,600 ตัน ในการขนส่งทางอากาศ 403 เที่ยวและขนส่งทางทะเล 10 เที่ยว"
อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมประกาศกร้าวว่า "อิสราเอลพร้อมทุกเมื่อสำหรับลงมือกับศัตรู ในทุกแนวหน้าและทุกหนทุกแห่งที่จำเป็น นี่เป็นการยกระดับความเข้มแข็งทั้งทางอากาศและทางทะเลแสนยานุภาพของกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลโดยตรง เช่นเดียวกับเพิ่มความเหนือกว่าในด้านปฏิบัติการ"
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)