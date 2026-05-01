อย่าได้ฝัน!อิหร่านกร้าวแผนUSปิดล้อมท่าเรือจะล้มเหลว ขู่รบในช่องแคบฮอร์มุซหากยืดเยื้อ

ที่ปรึกษาทางทหารระดับสูงรายหนึ่งของผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่าน ประกาศกร้าวเมื่อวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) ว่ายุทธการของสหรัฐฯในการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน "จะล้มเหลว" พร้อมเตือนเตหะรานจะเลือกหนทางแห่งการเผชิญหน้า ถ้ามันยังยืดเยื้อต่อไป
ในความเห็นที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) โมห์เซน เรซาอี ที่ปรึกษาทางทหารระดับสูงของ มอจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านมีหลายหนทางที่จะหลบเลี่ยงการปิดล้อม เน้นย้ำว่าความพยายามกำหนดมาตรการดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จ
เขากล่าวว่าถ้าการปิดล้อมยังมีอยู่ต่อไป อิหร่านอาจเลือกหนทางแห่งการเผชิญหน้า เพื่อทลายการปิดล้อมของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เรซาอี ยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานาในกรณีที่จะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งรอบใหม่น่าจะอยู่แถวๆพื้นที่ชายฝั่งทางใต้ของประเทศ ยาวขึ้นไปจนถึงเมืองอิสฟาฮาน และอาจมีความเคลื่อนไหวทางอย่างทางภาคตะวันตก
เขาเตือนว่าความขัดแย้งรอบใหม่อาจรวมถึงการทิ้งระเบิดโจมตีและการลอบสังหารในเตหะราน
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการร่วมโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้เตหะรานแก้แค้นด้วยการโจมตีใส่อิสราเอลและประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพและสินทรัพย์ทางทหารของอเมริกา
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล สังหารผู้คนไปมากกว่า 3,300 ราย ก่อนวอชิงตันและเตหราจจะแถลงหยุดยิงโดยมีปากีสถานเป็นคนกลาง ในวันที่ 8 เมษายน
เดิมทีข้อตกลงหยุดยิง มีกำหนดหมดอายุในวันที่ 22 เมษายน แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันที่ 21 เมษายน ประกาศขยายกรอบเวลาออกไปแต่ฝ่ายเดียวอย่างไม่มีกำหนด อ้างว่าเป็นไปตามคำขอของ เชห์บาซ ซาริฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน
สหรัฐฯดำเนินการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน หลังเตหะรานขัดขืนเงื่อนไขของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในข้อตกลงหยุดยิง ทั้งนี้ด้วยการที่ช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก แทบถูกปิดตายจากคำขู่ของอิหร่าน ราคาพลังงานทั่วโลกดีดตัวขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
(ที่มา:ทีอาร์ทีเวิลด์)