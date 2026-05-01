พ่อใหญ่ทรัมป์งอนหนัก!คิดถอนทหารออกจากอิตาลี-สเปนด้วย แค้นฝังหุ่นไม่ช่วยสหรัฐฯรบอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) ตอบว่า "บางที" เมื่อถูกถามว่าเขาจะพิจารณาถอนกำลังพลอเมริกาออกจากอิตาลีและสเปนหรือไม่ หนึ่งวันหลังจากประกาศว่าวอชิงตันกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการลดบุคลากรทางทหารที่ประจำการในเยอรมนี
ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์บรรดาชาติสมาชิกนาโตอย่างรุนแรง ต่อกรณีไม่ส่งกองทัพเรือเข้าช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญแห่งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ถูกปิดการเข้าออก ตามหลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้แล้วผู้นำอเมริกายังบอกว่าเขากำลังพิจารณาถอนสหรัฐฯออกจากพันธมิตรทหารแห่งนี้ด้วย
รอยเตอร์สรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งเวียนกันภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ได้วางกรอบตัวเลือกต่างๆที่อเมริกาจะใช้ลงโทษบรรดาพันธมิตรนาโต ที่พวกเขาเชื่อว่าล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆของสหรัฐฯ ในการทำสงครามกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงระงับสเปน จากสถานภาพสมาชิกพันธมิตรทหารแห่งนี้
ล่าสุด ทรัมป์ ซึ่งเคยพูดเมื่อช่วงกลางเดือน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะถอนทหารสหรัฐฯบางส่วนออกจากยุโรป กล่าวในวันพุธ(29 เม.ย.) ว่ารัฐบาลของเขากำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดกองกำลังอเมริกาในเยอรมนี และการตัดสินใจจะมีขึ้นเร็วๆนี้
เมื่อถูกสอบถามเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) ว่าเขาจะพิจารณาถอนทหารสหรัฐฯออกจากอิตาลีและสเปนด้วยหรือไม่ ในขณะที่ทั้ง 2 ชาติ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์สงครามอิหร่านเช่นกัน ทรัมป์ตอบว่า "บางที ทำไมผมถึงไม่ควรทำละ? อิตาลีไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลย และสเปน แย่มาก แย่อย่างที่สุด"
ทรัมป์ ในเดือนที่แล้ว ขู่กำหนดมาตรการปิดล้อมทางการค้าเต็มรูปแบบเล่นงานสเปน หลังจากพันธมิตรยุโรปแห่งนี้ ไม่ยอมให้กองทัพสหรัฐฯใช้ฐานทัพของพวกเขา ในภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่าน
จากข้อมูลจนถึงเดือนธันวาคม 2025 สหรัฐฯมีบุคลากรทางทหารทหารประจำการราว 68,000 นาย ที่ได้รับมอบหมายให้ประจำการถาวรตามฐานทัพในต่างแดนทั้งหลายในยุโรป มากกว่าครึ่งในนั้น หรือประมาณ 36,400 นาย ประจำการอยู่ในเยอรมนี
(ที่มา:รอยเตอร์ส)