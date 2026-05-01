น้ำมันลงแรงหลังช่วงหนึ่งพุ่งแตะ$126 หุ้นสหรัฐฯปิดบวก-ทองคำฟื้น$68

ราคาน้ำมันขยับลง 4 ดอลลาร์ หลังจากช่วงหนึ่งพุ่งไปถึง 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี(30 เม.ย.) จากความกังวลสงครามในตะวันออกกลางก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจโลก ด้านทองคำปรับขึ้น ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการบริษัท
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 1.81 ดอลลาร์ ปิดที่ 105.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 4.02 ดอลลาร์ ปิดที่ 114.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากช่วงหนึ่งพุ่งขึ้นไปแตะ 126.41 ดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2022
ความกังวลว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน อาจนำมาซึ่งความปั่นป่วนทางอุปทานในตะวันออกกลางในระยะยาว ที่อาจก่อความเสียหายอย่างรุนแรงแก่เศรษฐกิจโลก ผลักให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ช่วงหนึ่งพุ่งขึ้นไปเหนือ 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงที่สุดในรอบ 4 ปี
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันแกว่งตัวลงหลังจากนั้น และกลับมาปิดลบแรงพอสมควร
ด้านราคาทองคำปรับขึ้นในพฤหัสบดี(30เม.ย.) จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ แต่ยังอยู่บนเส้นทางของการขยับลง 2 เดือนติด สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ท่ามกลางสงครามอิหร่านที่บดบังแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 68.10 ดอลลาร์ หรือ 1.5 % ปิดที่ 4,629.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพฤหัสบดี(30เม.ย.) เอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค ทำสถิติเป็นเดือนที่ขยับขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ บดบังกระแสความช็อคทางอุปทานพลังงานที่สั่นคลอนตลาด
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 790.33 จุด (1.62 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,652.14 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 73.06 จุด (1.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,209.01 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 219.07 จุด (0.89 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,892.31 จุด
สมาชิก 4 รายของหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven group 7 บริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก รายงานผลประกอบการในช่วงค่ำวันพุธ(30เม.ย.) ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบ็ท, แอมะซอน, เมตา แพลตฟอร์มส์ และ ไมโครซอฟต์
อัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกิล พุ่งขึ้น 10.0% หลังรายงานผลประกอบการหน่วยธุรกิจคลาวด์ มีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่แอมะซอนปิดบวก 0.8% อย่างไรก็ตาม เมตา และ ไมโครซอฟต์ ปิดลบ 8.7% และ 3.9% ตามลำดับ จากความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
(ที่มา:รอยเตอร์)