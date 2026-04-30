เศรษฐีพันล้านอินเดีย “อัมบานี” ใจดีประกาศช่วยชีวิต “ฮิปโป 80 ตัว” ของราชายาเสพติดโคลอมเบียชื่อดัง “ปาโบล เอสโกบาร์” ไม่ให้โดนฆ่า

เอเจนซีส์ – มหาเศรษฐีอินเดีย อนันต์ อัมบานี เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากงานแต่งระดับค้างฟ้าล่าสุดประกาศร้องขอรัฐบาลโบโกตาไฟเขียวอนุญาตย้ายฮิปโป 80 ตัวของราชายาเสพติดตัวเอ้ ปาโบล เอสโกบาร์ ที่เลี้ยงให้มาอาศัยในเขตสงวนที่อินเดีย หลังก่อนหน้าโคลอมเบียต้องการกำจัดฮิปโปทั้งหมด
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(29 เม.ย)ว่า ฮิปโปเหล่านี้เป็นลูกหลานของฮิปโปที่ราชายาเสพติดชื่อดัง ปาโบล เอสโกบาร์ (Pablo Escobar) นำเข้าโคลอมเบียเมื่อยุค 80
เอสโกบาร์ขึ้นชื่อว่ามีสวนสัตว์ส่วนตัวใหญ่ที่สุดในแดนลาตินอเมริกาโดยมีสัตว์ป่าหลากหลายพันธุ์มากมาย
และนับตั้งแต่นั้นมาประชากรฮิปโปเพิ่มอย่างรวดเร็วและมีมากถึง 160 ตัวและในเวลานี้ถูกมองว่าฮิปโปเอสโกบาร์อาจทำให้สัตว์ป่าท้องถิ่นของโคลอมเบียเสี่ยงสูญพันธุ์
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลโบโกตาประกาศแผนการที่จะกำจัดฮิปโปทั้งหมด 80 ตัวเรียกเสียงวิจารณ์ไปทั่ว
กลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึง “อินเดีย “ ส่งผลทำให้มหาเศรษฐีอินเดียชื่อดัง อนันต์ อัมบานี ล่าสุดออกมาขอให้รัฐบาลโคลอมโบเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยเสนอที่จะย้ายฮิปโปทั้งหมด 80 ตัวไปอาศัยในศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนตัวของเขาที่อินเดีย
อัมบานีที่นอกจากร่ำรวยแล้วยังเป็นผู้ที่มีจิตใจรักสัตว์แถลงบนโซเชียลมีเดียประเด็นฮิปโปเอสโคบาว่า
“ฮิปโป 80 ตัวเหล่านี้ไม่ได้เลือกว่าจะเกิดที่ใด และพวกมันไม่ได้สร้างสถานการณ์ที่พวกมันเวลานี้กำลังเผชิญ”
และเสริมต่อว่า “สัตว์เหล่านี้มีชีวิต เป็นสิ่งชีวิตที่มีความรู้สึก และหากพวกเรามีความสามารถในการช่วยพวกมันผ่านการแก้ปัญหาอย่างมีมนุษยธรรมและปลอดภัยแล้ว พวกเรามีความรับผิดชอบที่ต้องทำ”
CNN ชี้ว่าที่เมืองชัมนคร (Jamnagar) รัฐคุชราต นี้มีศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าวานตารา(conservation center Vantara)ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ไม่ต่ำกว่า 150,000 ตัวจากสัตว์ป่าไม่ต่ำกว่า 2,000 สายพันธุ์ อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการ
และปัจจุบันนี้ฮิปโปเอสโคบาอาศัยอยู่ในคฤหาสถ์ปาโปล เอสโกบาร์ "Hacienda Nápoles" ที่ห่างไกลของตั้งอยู่ที่ ปวยเอนโต ตริอุนโฟ (Puerto Triunfo) จ. อันติโอเกีย(Antioquia) ที่ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานท่องเที่ยว
ในหนังสือของซีอีโอศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าวานตานา วิวาน คารานี( Vivaan Karani)ทำในนามอัมบานี และยื่นวันจันทร์(27)ต่อรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโคลอมเบีย อuรีน เวเลซ ตอร์เรส (Irene Vélez Torres)
เนื้อหาในหนังสือเรียกร้องให้อุทธรณ์การตัดสินใจของรัฐบาลโบโกตาต่อการจำกัดฮิปโป 80 ตัว
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า กระทรวงสิ่งแวดล้อมโคลอมเบียแถลงว่า กระทรวงกำลังหาทางเลือกอื่นๆ เป็นต้นว่า อาจส่งฮิปโปบาส่วนไปประเทศอื่นเป็นต้นว่า เอกวาดอร์ เปรู ฟิลิปปินส์ อินเดีย เม็กซิโก สาธารณรัฐโดมินิกัน แอฟริกาใต้ และชิลี แต่ทว่าช่องทางเหล่านั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เนื่องมาจากข้อจำกัดระหว่างประเทศและขีดจำกัดของปฎิบัติการ