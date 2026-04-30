ตะวันตกงานเข้า! IAEA ประเมินล่าสุด “เตหะราน” มียูเรเนียมเสริมสมรรถนะมากพอสำหรับสร้าง “ระเบิดนิวเคลียร์ได้ถึง 10 ลูก” “ทรัมป์” แนะทางสว่าง “ปูติน” ใช้เวลายุติสงครามยูเครนมากกว่ายุ่งเรื่องอิหร่าน

เอเจนซีส์ – IAEA ผู้กำกับนิวเคลียร์ของ US ประเมินเชื่อยูเรเนียมเสริมสมรรถนะส่วนใหญ่ของเตหะรานนั้นยังคงถูกเก็บไว้ในสถานีวิจัยนิวเคลียร์อิสฟาฮาน คาดปัจจุบันเตหะรานมีเพียงพอที่จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้มากถึง 10 ลูก
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(30 เม.ย)ว่า ราฟาเอล กร็อสซี ( Rafael Grossi) ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA เปิดเผยในวันอังคาร(28)ว่า ทางองค์กรมีภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงผลกระทบการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐฯ-อิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ต่ออิหร่าน
พร้อมกล่าวว่า “พวกเราจะยังคงรวบรวมข้อมูล”
ทั้งนี้การเข้าตรวจสอบสถานีวิจัยนิวเคลียร์อิสฟาฮาน (Isfahan) ของอิหร่านของ IAEA ต้องหยุดลงเมื่อมิถุนายนปี 2025 เมื่ออิหร่านเริ่มทำสงคราม 12 วันกับอิหร่านและทั่วโลกได้เห็นสหรัฐฯส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่าน 3 จุด
กรอสซีเคยเปิดเผยกับเอพีปีที่แล้วว่า ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านที่มีอยู่ในคลังนั้นสามารถส่งให้เตหะรานสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้มากถึง 10 ลูก
IAEA ประเมินว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงส่วนใหญ่ของอิหร่านถูกเก็บไว้ที่นั่นและยังคงอยู่รอดปลอดภัยจากสงคราม 12 วันปีที่แล้วของอิสราเอล
กร็อสซีย้ำว่า “ดังนั้นในสิ่งที่ผมบอกคุณนี้นี่เป็นการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของพวกเรา”
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Airbus มีรายงานว่า มีรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังขนตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงิน 18 ตู้กำลังเข้าสู่อุโมงค์ที่ศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์อิสฟาฮาน (Isfahan Nuclear Technology Center) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ปี 2025 ไม่นานก่อนความขัดแย้งเริ่มขึ้น
ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินเหล่านี้คาดว่าจะมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่คาดว่าจะยังคงอยู่ที่ไซต์
นอกจากไซต์อิสฟาฮาน IAEA ยังคงกำลังหาทางเพื่อตรวจสอบศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่นาธานส์(Natanz) และที่ฟอร์โด(Fordo) ซึ่งเป็นที่รู้ว่ามีวัสดุนิวเคลียร์ที่นี่
สำนักงานรายงานว่า เตหะรานครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มีความบริสุทธิ์ 60% จำนวน 972 ปอนด์ เป็นการถอยห่างทางเทคนิกจากเกรดระดับ 90% ที่ใช้ในการสร้างอาวุธ
ทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA ก่อนหน้าเคยเปิดเผยว่า เชื่อว่าเตหะรานมีวัสดุนี้จำนวน 440 ปอนด์ถูกเก็บไว้ในอุโมงค์ที่ไซต์อิสฟาฮาน
กร็อสซีในการแถลงข่าวสหประราชาติวันพุธ(29)เปิดเผยว่า โรงงานการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมใหม่ที่อิสฟาฮานตั้งใหม่ที่เปิดเผยโดยเตหะรานก่อนเกิดสงคราม 12 วันปีที่แล้วและผู้ตรวจสอบ IAEA มีกำหนดการเยือนที่บังเอิญตรงกับวันที่เกิดสงครามนั้นดูเหมือนว่า ไซต์เสริมสมรรถนะดังกล่าวยังปลอดภัยไม่เสียหายจากทั้งการโจมตีปีที่แล้วและจากสงคราม Epic Fury ที่เริ่มเมื่อวันที่ 28 ก.พก่อนหน้า
ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพุธ(29)ได้เปิดเผยว่า ในการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันดูเหมือนประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียยังคงย้ำถึงข้อเสนอของเขาในการช่วยสหรัฐฯในการจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน
แต่ทว่าผู้นำสหรัฐฯกล่าวอย่างตรงไปตรงมาบอกให้ปูตินว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำรัสเซียมากกว่าที่จะทำให้สงครามกับยูเครนยุติ
ทรัมป์ได้เปิดเผยกับ Axios วันพุธ(29)ว่า เขาปฎิเสธข้อเสนออิหร่านล่าสุด ที่เสนอให้เลื่อนการหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านออกไปแต่ยุติการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐฯยอมยกเลิกการปิดกั้นและยุติสงคราม
อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ IAEA ได้แสดงความเห็นกับเอพีในเชิงชี้แนะตะวันตกว่า การที่จะบรรลุข้อตกลงนี้จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองจากเตหะราน พร้อมกับย้ำว่า อิหร่านจำเป็นต้องได้รับการหว่านล้อมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเจรจา