อังกฤษเพิ่มงบรักษาความปลอดภัยชุมชนยิว หลังเหตุการณ์แทงกันในลอนดอน

สหราชอาณาจักรประกาศในวันพฤหัสบดี (30 เม.ย.) ว่าจะเพิ่มงบประมาณอีก 25 ล้านปอนด์ (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการรักษาความปลอดภัยนอกโบสถ์ยิวและโรงเรียน หลังจากที่ชาวยิวสองคนถูกแทงในเหตุการณ์โจมตีชุมชนชาวยิวครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธ ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ยอดรวมของปีนี้อยู่ที่ 58 ล้านปอนด์
ก่อนหน้านี้มีชายชาวยิวสองคนถูกแทงเมื่อวันพุธที่ลอนดอนเหนือในเวลากลางวันแสกๆ ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการก่อการร้าย
ตำรวจกล่าวว่าเหยื่อทั้งสองคน อายุ 76 และ 34 ปี อยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชายอายุ 45 ปี หลังจากใช้ปืนช็อตไฟฟ้าหยุดยั้งคนร้าย แต่ก็มีตำรวจบางรายถูกผู้ต้องสงสัยทำร้ายด้วย
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์วางเพลิงโบสถ์ยิวและสถานที่อื่นๆ ของชาวยิวในพื้นที่ และเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคนในโบสถ์ยิวที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อปีที่แล้ว
“ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมาก และนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลเร่งลงทุนเพิ่มเติมอีก 25 ล้านปอนด์ เพื่อลงทุนในด้านความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวของเรา” ชาบานา มาห์มูด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกกับ สกายนิวส์
“เงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับโบสถ์ยิว โรงเรียน สถานที่สักการะ และศูนย์ชุมชนของเรา” เธอกล่าวเสริม
ตำรวจนครบาลระบุในแถลงการณ์ว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นพลเมืองอังกฤษ เกิดในโซมาเลีย เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้น แต่ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลแล้ว และถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจในลอนดอน ซึ่งเขายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นในตอนนี้
เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้ในวันพุธ ในลอนดอนตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธเป็นมีดในเหตุการณ์นั้น และมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
