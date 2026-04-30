ตำรวจญี่ปุ่นตามล่าตัวคนร้ายใช้ค้อนทุบหน้านักเรียน

ตำรวจโตเกียวตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยทำร้ายเยาวชน พร้อมกับใส่ชื่อไว้ในประกาศจับทั่วประเทศ และเผยแพร่ภาพถ่ายของเขาในวันพฤหัสบดี (30 เม.ย.) จากเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 5 คน ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้สิ่งของคล้ายค้อนทำร้ายนักเรียนในเขตตะวันตกของโตเกียว
ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตามล่าตัวในข้อหาพยายามฆ่าคือ ทาคาบายาชิ เทรุยูกิ อายุ 44 ปี อาศัยอยู่ในบริเวณย่านฟุซซะของโตเกียว อาชีพไม่ทราบแน่ชัด
เจ้าหน้าที่สืบสวน ระบุว่า ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ค้อนทำร้ายนักเรียนชายมัธยมปลายอายุ 17 ปี หลายครั้งที่ใบหน้า ในย่านฟุซซะของโตเกียว เมื่อเช้าวันพุธ (29 เม.ย.) ทำให้เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส และยังมีนักเรียนมัธยมปลายอีกคนหนึ่งก็ถูกทำร้ายเช่นกันและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่สืบสวน ระบุว่า ตอนเกิดเหตุมีวัยรุ่น 7 คน รวมทั้งเด็กชายสองคนที่ถูกทำร้าย รวมตัวกันอยู่ใกล้ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุร้าย จึงรีบไปยังที่เกิดเหตุ และพบผู้ต้องสงสัยใช้มีดข่มขู่ตำรวจ และใช้เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตรฉีดพ่นของเหลวใส่ตำรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ 3 นายได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวกินเวลาเวลาประมาณ 10 นาที ตั้งแต่เวลา 7:15 น. โดยทางตำรวจ ระบุในเบื้องต้นว่า หลังจากเกิดเหตุชายคนดังกล่าวได้หลบซ่อนตัวเองอยู่ภายในบ้านของเขาเองที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทางตำรวจได้นำกำลังเข้าไปค้นบ้านหลังนั้น หลังเกิดเหตุไปแล้วสี่ชั่วโมงครึ่ง และพบว่าชายคนนั้นได้หลบหนีไปแล้ว ตำรวจบอกว่า ผู้ต้องสงสัยน่าจะหลบหนีออกทางประตูหลังบ้านตอนเวลาประมาณ 8 โมงเช้า หลังจากฉีดพ่นของเหลวได้ไม่นาน
ตำรวจบอกว่า ชายคนดังกล่าวสูง 173 เซนติเมตร มีผมสั้นเกรียน และสวมเสื้อสเวตเตอร์สีเทาและกางเกงวอร์ม พวกเขากำลังตามหาตัว และขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการให้ข้อมูล
ที่มา เอ็นเอชเค