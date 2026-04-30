รัสเซียเผยปูตินโทรคุยกับทรัมป์ เรื่องสงครามในอิหร่านและยูเครน

ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุเมื่อวันพุธ (29 เม.ย.) ว่าประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โดยผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางและในยูเครน
การสนทนากินเวลานานกว่า 90 นาที และเป็นไปอย่าง "ตรงไปตรงมาและเป็นทางการ" อูชาคอฟ บอกกับบรรดาผู้สื่อข่าว รวมถึงนักข่าวจากเอเอฟพี ระหว่างการบรรยายสรุปทางโทรศัพท์
อูชาคอฟกล่าวว่า ประธานาธิบดีทั้งสอง "ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านและในอ่าวเปอร์เซีย"
"วลาดิมีร์ ปูติน พิจารณาว่าการตัดสินใจของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจา และโดยรวมแล้วจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์"
"ปูตินเน้นย้ำถึงผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และร้ายแรงอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สำหรับอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมดด้วย หากสหรัฐฯ และอิสราเอลหันไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง" อูชาคอฟกล่าว
เขากล่าวเสริมว่า รัสเซีย "มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางที่เป็นไปได้แก่ความพยายามทางการทูต" ในสงครามตะวันออกกลาง และกล่าวว่าการสนทนาครั้งนี้เกิดขึ้นตามความคิดริเริ่มของมอสโก
ที่กรุงวอชิงตัน ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เขาได้ "สนทนากันอย่างดีมาก" กับปูติน โดยทรัมป์เน้นการสนทนาไปที่สงครามในยูเครนมากกว่าอิหร่าน
ทรัมป์กล่าวเสริมว่า ปูตินต้องการ "ช่วยเหลือ" ยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน แต่เขาได้บอกผู้นำรัสเซียให้ยุติการรุกรานยูเครนก่อน
อุชาคอฟยังได้บรรยายสรุปแก่ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการหารือของผู้นำทั้งสองเกี่ยวกับสงครามในยูเครน ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่ห้าแล้ว หลังจากการรุกรานอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในประเทศเพื่อนบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
"ตามคำขอของทรัมป์ วลาดิมีร์ ปูติน ได้อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวปะทะ ซึ่งกองกำลังของเรากำลังรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และผลักดันตำแหน่งของศัตรูถอยกลับ" อุชาคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว
“ทั้งวลาดิมีร์ ปูติน และโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างแสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการกระทำของระบอบเคียฟภายใต้การนำของเซเลนสกี ซึ่งถูกยุยงและได้รับการสนับสนุนจากชาติยุโรป ในการดำเนินนโยบายยืดเยื้อความขัดแย้ง”
"ปูตินบอกว่าเขาพร้อมที่จะประกาศหยุดยิงตลอดช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ซึ่งทรัมป์ให้การสนับสนุนความคิดนี้อย่างแข็งขัน โดยบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะร่วมกันของเรา” อูชาคอฟกล่าว
รัสเซียเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในวันที่ 9 พฤษภาคม เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของสหภาพโซเวียต เหนือฝ่ายนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีการเฉลิมฉลองทุกปีด้วยขบวนพาเหรดทางทหารในใจกลางกรุงมอสโก
เครมลินระบุเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า งานในปีนี้จะลดขนาดลงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน เนื่องจากมีภัยคุกคามจากการโจมตีของยูเครน
