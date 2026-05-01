“เซเลนสกี” ประกาศ “สหรัฐฯ” เสนอมอบ 100ล้านดอลลาร์สำหรับซ่อมแซม “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซอร์โนบิล”

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เปิดเผยวันพุธ(30 เม.ย)ว่า สหรัฐฯตกลงมอบเงิน 100 ล้านเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างปกป้องเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ที่เสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลจากฝีมือรัสเซีย
DPA ของเยอรมันรายงานวันพุธ(30 เม.ย)ว่า ทั้งนี้พบว่าคาดว่ายูเครนต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 538 ล้านดอลลาร์ในการซ่อมแซมหลังจากโดรนรัสเซียเล่นงาน
เป็นความเสียหายบริเวณเหล็กรูปโค้งที่ครอบเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เกิดขึ้นในปี 2025 ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แถลงบนแพลตฟอร์ม X วันพุธ(30)
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า เคียฟกำลังทำงานร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในการหาทุน และเสริมต่อว่าทุกการบริจาคจะทำให้ความประสบความสำเรจใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกที
เซเลนสกีได้กล่าวว่า สหรัฐฯได้เสนอตัวบริจาคช่วยเหลือการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ พร้อมกันนี้ยังบรรยายผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ถือเป็นก้าวสำคัญจากสหรัฐฯและผู้นำยูเครนได้แสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์ม
สื่อเยอรมันรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย ปี 1986 การทดสอบความปลอดภัยของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ในเวลานั้นตั้งอยู่ในอดีตสหภาพโซเวียตบริเวณที่เป็นยูเครนเกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ กัมมันตภาพรังสีได้แพร่กระจายออกไปในรูปแบบที่ลดลงทั่วทางตอนเหนือและยุโรปตะวันตก
การครบรอบ 40 ปีเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเกิดขึ้นในวันอาทิตย์(26) ที่ซึ่งสงครามรัสเซียบุกยูเครนนานกว่า 4 ปีได้สร้างภัยคุกคามใหม่ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล
โดยเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว โดรนรัสเซียได้สร้างความเสียหายเป็นรูโหว่ให้กับส่วนป้องกันโลหะด้านบนครอบเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ที่ไม่เสถียร์ การเสนอบริจาคของสหรัฐฯเกิดขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถอยห่างและมักกดดันให้ยูเครยอมยกดินแดนบางส่วนให้รัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสงบสุข