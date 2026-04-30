เกาหลีเหนือเผชิญ 'ภัยแล้งรุนแรง' ต้นฤดู รัฐเร่งช่วยเกษตรกรปกป้องพืชผล

สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (30 เม.ย.) ว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการทั่วประเทศเพื่อปกป้องพืชผลทางการเกษตรจากภัยแล้งที่รุนแรงผิดปกติก่อนฤดูปลูกข้าว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารเรื้อรังในรัฐคอมมิวนิสต์โดดเดี่ยวแห่งนี้
KCNA ระบุว่า หน่วยงานของรัฐกำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งอุปกรณ์การเกษตร จัดหาน้ำเพื่อการชลประทาน และนำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ มาใช้เพื่อลดความเสียหายต่อข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในช่วงต้นฤดู
นายกรัฐมนตรี ปัก แทซอง ได้ไปตรวจเยี่ยมฟาร์มในจังหวัดพยองอันใต้ ฮวางแฮใต้ และฮวางแฮเหนือ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใช้แหล่งน้ำอย่างเต็มที่ เสริมสร้างระบบชลประทาน และเพิ่มการใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าว
สื่อของรัฐรายงานว่า ผู้นำ คิม จองอึน ได้เตือนในการประชุมพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อปี 2024 ว่าการไม่จัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต รวมถึงอาหาร ให้แก่ประชาชน ถือเป็น "ปัญหาทางการเมืองที่ร้ายแรง"
เกาหลีเหนือประสบปัญหาขาดแคลนอาหารมาอย่างยาวนาน รวมถึงภาวะอดอยากในทศวรรษ 1990 ซึ่งทวีความรุนแรงจาการที่ประเทศถูกคว่ำบาตร มาตรการปิดพรมแดน การจำกัดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
หน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่า ผลผลิตทางการเกษตรมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ชาวเกาหลีเหนือหลายล้านคนขาดสารอาหาร และเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วม
ที่มา: รอยเตอร์