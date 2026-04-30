ได้โอกาสทวง! 'โซห์ราน มามดานี' นายกเทศมนตรีนิวยอร์กเผยอยากให้ 'คิงชาร์ลส' ส่งคืน 'เพชรโคอินัวร์' ให้อินเดีย

โซห์ราน มามดานี นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก กล่าวเมื่อวันพุธ (29 เม.ย.) ว่า เขาอยากจะให้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 แห่งอังกฤษทรงคืนเพชรโคอินัวร์ (Koh-i-Noor) ให้แก่อินเดีย โดยคำพูดนี้เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐฯ ของกษัตริย์อังกฤษ
“หากผมได้พูดคุยกับกษัตริย์เป็นการส่วนตัว ผมคงจะขอให้พระองค์ทรงคืนเพชรโคอินัวร์” มามดานี ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียกล่าว หลังถูกถามในการแถลงข่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตี 11 ก.ย. ปี 2001
ต่อมาในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสทรงสนทนากับ มามดานี ในพิธีดังกล่าว แต่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ ส่วนสำนักงานของ มามดานี ก็ไม่ได้ตอบคำถามที่ว่า มามดานี ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับกษัตริย์อังกฤษหรือไม่
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียเคยเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรคืนเพชรขนาด 105 กะรัตนี้มาหลายครั้งแล้ว
ผู้ว่าการอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียในขณะนั้น ได้จัดการให้เพชรเม็ดมหึมานี้ถูกนำไปถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียในปี 1850 หลังจากที่บริษัท อีสต์ อินเดีย ได้ผนวกดินแดนปัญจาบในปี 1849 และยึดเพชรมาจากผู้นำอินเดียที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันพุธ (29) สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสได้ทรงรำลึกถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีนครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ปี 2001 โดยทรงวางช่อดอกไม้ ณ อนุสรณ์สถานซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1947 การปกครองอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียและการกระทำโหดร้ายต่อชาวอินเดียอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในประเทศ
อินเดียเคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้ว่า เพชรเม็ดนี้เป็น "ชิ้นงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งในประวัติศาสตร์ของชาติ" และการที่อังกฤษครอบครองเพชรเม็ดนี้ถูกมองโดยชาวอินเดียจำนวนมากว่าเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำโหดร้ายในยุคอาณานิคม
ตามข้อมูลจากองค์กรการกุศล Historic Royal Palaces เพชรเม็ดนี้เคยเป็นของจักรพรรดิราชวงศ์โมกุลแห่งอินเดีย ชาห์แห่งอิหร่าน เอมีร์แห่งอัฟกานิสถาน และบรรดามหาราชาชาวซิกข์มาก่อน
ที่มา: รอยเตอร์