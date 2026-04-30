ดูแลตัวเอง! 'ทรัมป์' แย้มมีแผนลดจำนวนทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการใน 'เยอรมนี'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ผู้ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีและพันธมิตรนาโตอื่นๆ ที่ไม่ส่งกองทัพเรือไปช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ กล่าวเมื่อวันพุธ (29 เม.ย.) ว่า รัฐบาลของเขากำลังพิจารณาลดจำนวนทหารอเมริกันที่ประจำการในเยอรมนีลง
“สหรัฐฯ กำลังศึกษาและทบทวนความเป็นไปได้ในการลดจำนวนทหารในเยอรมนี โดยจะมีการตัดสินใจในระยะเวลาอันสั้นนี้” ทรัมป์กล่าวผ่าน Truth Social
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเคยบอกกับรอยเตอร์เมื่อต้นเดือนนี้ว่า ทรัมป์ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการถอนทหารสหรัฐฯ บางส่วนออกจากยุโรป
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกำลังพลกลาโหมสหรัฐฯ (DMDC) แสดงให้เห็นว่า ณ เดือน ธ.ค. ปี 2025 สหรัฐฯ มีกำลังพลประจำการถาวรในฐานทัพต่างประเทศในยุโรปมากกว่า 68,000 นาย
กว่าครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 36,400 นาย ประจำการอยู่ในเยอรมนี และนั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของทหารสหรัฐฯ 250,000 นายที่เคยประจำการอยู่ที่นั่นในปี 1985 ก่อนการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและการสิ้นสุดของสงครามเย็น
ทรัมป์ ได้ปะทะคารมกับนายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี เกี่ยวกับสงครามในอิหร่านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเมื่อวันอังคาร (28) เขาบอกว่า แมร์ซ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย หลังจากที่ผู้นำเยอรมนีกล่าวว่าอิหร่านกำลังทำให้สหรัฐฯ อับอายขายหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาสองเดือน แมร์ซ กล่าวเมื่อวันพุธ (29) ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ ทรัมป์ นั้นดี แม้จะมีข้อขัดแย้งเรื่องสงครามก็ตาม
โพสต์ของ ทรัมป์ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พลเอก คาร์สเตน เบรอเออร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเยอรมนี ได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เอลบริดจ์ โคลบี และเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯ คนอื่นๆ เมื่อวันพุธ (29) เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารครั้งแรกของประเทศนอกร่มเงาของนาโตนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
คอลบี ชื่นชมเอกสารของเยอรมนี ซึ่งระบุเป้าหมายของเบอร์ลินในการเป็นกองกำลังทางทหารแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในชุดข้อความที่โพสต์บน X หลังจากที่เอกสารดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวว่ามันแสดงให้เห็น "เส้นทางที่ชัดเจนไปข้างหน้า"
"ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องแล้วว่ายุโรปต้องก้าวขึ้นมา และนาโตต้องไม่ใช่เสือกระดาษอีกต่อไป" คอลบีกล่าวบน X "ขณะนี้เยอรมนีกำลังรับบทบาทนำในเรื่องนี้ หลังจากหลายปีของการลดอาวุธ เบอร์ลินกำลังก้าวขึ้นมา"
เบรอเออร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวอชิงตันว่า คอลบีแสดง "ความชื่นชมอย่างมาก" ต่อกลยุทธ์ทางทหารของเยอรมนี และความพยายามที่จะรับบทบาทผู้นำที่มากขึ้นในนาโต และความมุ่งมั่นทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
เบรอเออร์ ไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดจำนวนทหารสหรัฐฯ ในเยอรมนีหรือไม่
ด้านสถานทูตเยอรมนียังไม่มีความเห็นใดๆ ในทันที ส่วนเพนตากอนก็ส่งต่อคำถามไปยังทำเนียบขาว ซึ่งไม่ออกมาให้ความเห็นเช่นกัน
ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยุโรปมานานแล้วที่ไม่ยอมใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมากขึ้น แม้ว่าเขาจะชื่นชมการตัดสินใจของประเทศสมาชิกนาโตที่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเป็น 5% ของ GDP ก็ตาม
ความตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากพันธมิตรนาโตปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนตามที่ ทรัมป์ เรียกร้องสำหรับสงครามกับอิหร่าน ซึ่ง ทรัมป์ เป็นฝ่ายเริ่มสงครามร่วมกับอิสราเอลโดยไม่ปรึกษาหรือแจ้งให้พันธมิตรทราบ ความปรารถนาของ ทรัมป์ ที่จะได้กรีนแลนด์จากเดนมาร์กซึ่งเป็นสมาชิกนาโต และถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ก็ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดในระดับการเมืองเช่นกัน
เจฟฟ์ ราธเค อดีตนักการทูตสหรัฐฯ และประธานสถาบันอเมริกัน-เยอรมันแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ กล่าวว่า ในช่วงวาระแรกของทรัมป์ เขาพยายามลดจำนวนทหารสหรัฐฯ ในเยอรมนีลงอย่างมาก แม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงก็ตาม
ราธเค กล่าวว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีฐานทัพในต่างประเทศ รวมถึงฐานทัพรามสไตน์ในเยอรมนี
“กองกำลังสหรัฐฯ ในยุโรปไม่ใช่การบริจาคเพื่อการกุศลแก่ชาวยุโรปที่เนรคุณ – แต่เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลทางทหารของอเมริกาไปทั่วโลก” เขากล่าว
เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ และเยอรมนีกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในการทำงานของพวกเขายังคงแข็งแกร่ง แม้ว่า ทรัมป์ จะโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเป็นระยะๆ เกี่ยวกับการออกจากนาโตหรือการลดจำนวนทหารก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์