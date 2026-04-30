พิซซ่าหน้าเขมร!'เดอะพิซซาคอมปะนี'ปิดตำนานกว่า20ปี ถอนตัวจากกัมพูชาเปิดทางแบรนด์ท้องถิ่น

เดอะ พิซซา คอมปะนี เตรียมถอนตัวออกจากกัมพูชาหลังปักหลักในดินแดนแห่งนี้มานานกว่า 2 ทศวรรษ ในขณะที่ EFG Cambodia ผู้ดำเนินกิจการสาขากัมพูชา เตรียมเปิดตัวแบรนด์พิซซ่าใหม่ ซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถิ่น มาทดแทน ตามรายงานของเคทีพี สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างอิงการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันพุธ(29เม.ย.)
การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเริ่มพบเห็นได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ป้ายร้านเดอะ พิซซา คอมปะนี หลายสาขาถูกปิดบังไว้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของบรรดาผู้บริโภค จนกระทั่งล่าสุด EFG Cambodia ออกมายืนยันความเคลื่อนไหวดังกล่าว ให้คำจำกัดความว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนที่มีการวางแผนไว้ ไม่ใช่เป็นการปิดอย่างกะทันหัน
บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า EFG Cambodia ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมาอยู่ภายใต้ Palms Food International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคมากกว่า 30 ปี
ทางบริษัทระบุว่า เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ร้านเดอะ พิซซา คอมปะนี เป็นที่รู้จักกันดีในกัมพูชา มีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชา เป็นจุดหมายปลายทางของครอบครัวต่างๆ การรวมตัวทางสังคมและและการพักผ่อนหลังเลิกงาน ตัวแทนบริษัทรับทราบถึงบทบาทของแบรนด์ในตลาดที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนมาตลอด
บรรดาผู้บริหารของ EFG Cambodia บอกว่าแบรนด์ใหม่ที่มีกัมพูชาเป็นเจ้าของ จะตอบสนองรสนิยมท้องถิ่นและความคาดหวังต่างๆของผู้บริโภคในประเทศโดยเฉพาะ ในขณะที่ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
"แบรนด์ใหม่นี้เป็นผลจากการรับฟังและทำความเข้าใจตลาดกัมพูชามานานหลายปี" Virak Tep ผู้จัดการทั่วไปของ EFG Cambodia กล่าว พร้อมระบุว่าแนวคิดของบริษัทมีเป้าหมายคือนำเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างของกัมพูชา และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
