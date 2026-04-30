แค่2เดือน!สหรัฐฯยอมรับถลุงงบไปแล้ว$2.5หมื่นล้าน ในการทำศึกสงครามกับอิหร่าน

กองทัพสหรัฐฯใช้ต้นทุนในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เพนตากอนรายหนึ่งในวันพุธ(29เม.ย.)
"เราใช้จ่ายเงินไปราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์ ในปฏิบัติการ Operation Epic Fury (มหากาพย์โกรธา) ส่วนใหญ่ใช้ไปในด้านกระสุน" จูลส์ เฮิร์สท ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกำลังพลและกิจการกำลังสำรอง สังกัดทบวงทหารบกบอกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ เข้าให้ปากคำกับคณะกรรมาธิการสภาคองเกรสชุดเดียวกัน ให้ข้อมูลที่ต่างออกไป อ้างว่าจนถึง ณ เวลานี้ ตัวเลขจากการประเมินยังไม่ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์
รัฐมนตรีกลาโหมยังได้ตอบโต้กลับคำถามต่างๆนานาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำสงคราม โดยบอกว่า "คำถามที่ผมอยากถามคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็คือ มันคุ้มค่าแค่ไหนที่สามารถรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์"
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดยุทธการทางอากาศครั้งใหญ่โจมตีกองทัพและพวกผู้นำของอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขยายกรอบเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด ในสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ที่ช่วยหยุดการสู้รบชั่วคราว แต่ความขัดแย้งและผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
