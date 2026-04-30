น้ำมันพุ่งกว่า$6วิตกปิดฮอร์มุซยืดเยื้อ หุ้นสหรัฐฯปิดผสม-ทองร่วงหลังเฟดคงดอกเบี้ย

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6% ในวันพุธ(29เม.ย.) แตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ ทางตันในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านก่อความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนทางอุปทานที่ยืดเยื้อยาวนาน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำขยับลง หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 6.95 ดอลลาร์ ปิดที่ 106.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 6.77 ดอลลาร์ ปิดที่ 118.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม
จากการคำนวณพบว่าจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน ตลาดสูญเสียอุปทานน้ำมันดิบคิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งเผยว่าประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ร้องขอบรรดาบริษัทน้ำมันของอเมริกา หาทางบรรเทาผลกระทบจากมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานหลายเดือน ซ้ำเติมความกังวลว่าสถานการณ์ความปั่นป่วนทางอุปทานในตะวันออกกลาง จะยืดเยื้อต่อไป
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯซื้อขายผันผวน ก่อนปิดผสมผสานในวันพุธ(29เม.ย.) จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง และการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ขณะที่รายงานผลประกอบการของบริษัทชื่อดังทั้งหลาย ถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากปิดตลาดแล้ว
ดาวโจนส์ ลดลง 280.12 จุด (0.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,861.81 เอสแอนด์พี ลดลง 2.85 จุด (0.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,135.95 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 9.44 จุด (0.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,673.24 จุด
ดัชนีทั้ง 3 แกว่งตัวไปมา หลังจากถ้อยแถลงทางนโยบายของเฟด เผยถึงการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ในการลงมติที่มีความเห็นแตกแยกกันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆและความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูง อันเนื่องจากความปั่นป่วนในตะวันออกกลาง
มีความเป็นไปได้ว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายของ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาความไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลง พาวเวลล์ เผยว่าเขาอาจอยู่กับธนาคารกลางแห่งนี้ต่อไป ในฐานะผู้ว่าการ
ส่วนราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนในวันพุธ(29เม.ย.) หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยและนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ อันมีบ่อเกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 46.90 ดอลลาร์ หรือ 1.0 % ปิดที่ 4,561.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)