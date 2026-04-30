“นิวซีแลนด์” ปฎิเสธไม่ให้ตั้งรูปปั้นหญิงคลายอารมณ์เกาหลีใต้หลังโดน “ญี่ปุ่น” ประท้วง

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์วันพุธ(29 เมย)ปฎิเสธการยื่นขอจากมูลนิธิเกาหลีใต้เพื่อตั้งรูปปั้นหญิงคลายอารมณ์สัญลักษณ์เหยื่อทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเมืองออกแลนด์หลังโดนญี่ปุ่นโวยอาจถึงขั้นกระทบความสัมพันธ์ 2 ชาติ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(29 เม.ย)ว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้จับผู้หญิงมากถึง 200,000 คนจากเกาหลีใต้ จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นทาสคลายอารมณ์ทางเพศระหว่างปี 1932 - ปี 1945 และกลายเป็นประเด็นร้อนในความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเพื่อนบ้านมาตั้งแต่นั้น
มูลนิธิสวนเกาหลี (Korean Garden Trust) ที่ผ่านมาแสวงหาการอนุญาตติดตั้งรูปปั้นหญิงคลายอารมณ์เกาหลีใต้เพื่อเป็นการเชิดชูรำลึกเหยื่อเหล่านั้นที่ Barry’s Point reserve ในทาคาพูนา( Takapuna) ย่านชานเมืองออกแลนด์
แต่ทว่าหลังการหารือร่วมกับประชาชนแล้วสภาท้องถิ่นตัดสินใจปฎิเสธไม่อนุญาต
“นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก และพวกเราไม่ได้ทำอย่างไม่รอบคอบ” ทริช ดีนส์ (Trish Deans) ประธานสภาเดวอนพอร์ต-ทาคาพูนา( Devonport-Takapuna) กล่าว
และเสริมต่อว่า “พวกเราได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามความเห็นของที่ปรึกษาและผลที่กลับมาจากชุมชนผ่านกระบวนการหารืออย่างเป็นทางการ”
สื่ออังกฤษชี้ว่า หนึ่งในจำนวนที่ยื่นมาเป็นหนังสือจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำนิวซีแลนด์ มาโกโตะ โอซาวา (Makoto Osawa) ที่ออกมาแสดงเหตุผลว่า การอนุญาตจะสร้างความแตกแยกและความขัดแย้งภายในสังคมหลากเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่วิเศษของแดนกีวีและระหว่างชุมชนญี่ปุ่นและชุมชนเกาหลี