อึ้ง! สื่อเปิด “เศรษฐีคริปโตสัญชาติไทย” เป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่นักการเมืองผู้ดีชื่อดังทั้งเพื่อนซี้ทรัมป์ “ไนเจล ฟาราจ” จนถึง “อดีตนายกฯ บอริส จอห์นสัน”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – มหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทย “ชาคริต สกุลกริช” ที่รู้จักในชื่อ คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น อาศัยในไทย ถูกสื่อผู้ดีเปิดเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่นักการเมืองอังกฤษคนสำคัญตั้งแต่เพื่อนซี้ทรัมป์ ไนเจล ฟาราจ พรรค Reform UK ไปจนถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน สะเทือนการเมืองแดนอังกฤษเรียกร้องให้เปิดสอบสวน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(29 เม.ย)ว่า ผู้ก่อตั้งพรรค Reform UK ไนเจล ฟาราจ (Nigel Farage) ได้เงินสนับสนุน 5 ล้านปอนด์จากมหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทย ชาคริต สกุลกริช (Chakrit Sakunkrit) หรือ คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น (Christopher Harborne) ก่อนที่เขาจะประกาศลงชิงเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญชนอังกฤษในปี 2024
ฟาราจที่เป็นเพื่อนสนิททรัมป์ ปัจจุบันตั้งเป้าเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไป
ถึงแม้มหาเศรษฐีคริปโตซึ่งเกิดในอังกฤษและมีพาสปอร์ตไทยจะอาศัยอยู่ในไทยนาน 20 ปีแต่ทว่าเขากลับเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้นักการเมืองอังกฤษคนสำคัญที่มีบทบาทในแวดวงการเมืองอังกฤษ รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากพรรคคอนเซอร์เวตีฟ
อ้างอิงจากการรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษทางยูทูบ 2 วันก่อนหน้าระบุว่า ฮาร์บอร์นได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี 2011 และมีแม้กระทั่งชื่อในภาษาไทย ฟาราจเคยบินมาพบฮาร์บอร์นที่ไทย
ฟาราจในตอนแรกตั้งใจที่จะไม่ลงสมัครเลือกตั้งแต่ทว่าเขากลับเปลี่ยนใจกะทันหันเมื่อมิถุนายนปี 2024 เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับเงินสนับสนุนจากฮาร์บอร์น
การเลือกตั้งทั่วไปอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ค ปี2024 ตามหลังการประกาศการเลือกตั้งใหม่ของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ริชชี ซูแน็ก
ส่งผลทำให้ฟาราจสามารถกลับมาเข้ามาเป็นส.สได้อีกครั้งหลังเคยห่างหายมานานหลายปี และนับตั้งแต่นั้นมาเขาตั้งเป้าที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่ามกลางกระแสการเมืองปีกขวามาแรงในยุโรปจากปัญหาผู้อพยพ สงครามยูเครน และทรัมป์
เงินบริจาค 5 ล้านปอนด์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไนเจล ฟาราจผู้ที่มีวาทะตรงไปตรงมาไม่ต่างจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บีบอดีตผู้นำพรรครัฐบาลอังกฤษในเวลานั้น ริชี ซูแน็ก ให้ต้องรับข้อตกลงเลือกตั้ง(Election Pacts)หรือพันธมิตรทางการเมืองกับพรรคคอนเซอร์เวตีฟอังกฤษ ซึ่งเป็นบางสิ่งที่ฮาร์บอร์นปราถนา เขาต้องการเห็นในเวลานั้นและได้เคยหารือกับฟาราจก่อนหน้า
ฮาร์บอร์นกลายเป็นผู้บริจาครายใหญ่ หรือ Mega Doner ในแวดวงอังกฤษไม่ต่างจาก “อีลอน มัสก์” ของสหรัฐฯที่ส่งให้โดนัลด์ ทรัมป์ชนะเลือกตั้งกลับเข้าทำเนียบขาวได้อีกครั้งเมื่อปี 2024
และเมื่อหลายปีก่อนหน้า ฮาร์บอร์น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเมืองปีกขวาและ Brexit มาเป็นเวลานานพบว่าได้บริจาคจำนวนมหาศาลให้กับทั้งพรรคคอนเซอร์เวตีฟและพรรค Brexit ที่เปลี่ยนเป็นพรรค Reform UK ในปัจจุบัน
การทุ่มเม็ดเงินของเขาที่ถูกเปิดเผยผ่านหน้าสื่อเวลานี้กลายเป็นที่จับตาและถูกเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
การบริจาคของเขาส่งผลทำให้เกิดความวิตกต่อเงินบริจาคให้พรรคการเมืองและนักการเมืองอังกฤษ สถาบันธิงแทงก์ศึกษาการเลือกตั้งอังกฤษ IPPR (Institute for Public Policy Research) และกลุ่มปฎิรูปการเลือกตั้งอังกฤษ ERS (Electoral Reform Society)ที่ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายขณะที่พรรคลิเบอรัลเดโมแครต หรือ ลิบ เด็ม ออกมาให้มีการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
ฮาร์บอร์น หรือ ชาคริต สกุลกริช ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้งอังกฤษว่า เขามีสิทธิ์สามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมืองอังกฤษได้จากการที่เขาเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอังกฤษในต่างแดน
แต่ทว่าโฆษกสำนักงานคณะรัฐมนตรีอังกฤษของพรรคลิบ เด็ม ส.ส ลิซ่า สมาร์ท (Lisa Smart) กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบสอบสวนในการบริจาคนี่และดูเหมือนเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนอย่างเห็นได้ชัด
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ไนเจล ฟาราจเคยออกมาสนับสนุนการยกเลิกการควบคุมเงินดิจิทัลคริปโต ไม่นานหลังได้รับการบริจาค และต่อสาธารณะได้โปรโมทบริษัทคริปโต Tether ที่ฮาร์บอร์นถือหุ้น
และในงานแถลงข่าว ฟาราจถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้บริจาครายใหญ่ Mega Doner ของเขาถึงใช้เวลาส่วนใหญ่ใหญ่ใน "ไทย" ฟาราจซึ่งเป็นผู้นำพรรค UK Reform ตอบกลับมาว่า
“เป็นเพราะที่นั่นเป็นฐานของธุรกิจบางส่วนของเขามาเป็นเวลานานหลายปี...มันเป็นบ้านของเขาที่นั่น”
เงินบริจาคของเขาที่อาศัยอยู่นอกอังกฤษมานานกว่า 20 ปีนี้ส่งให้เขาก้าวเข้ามาในแวดวงการเมืองอังกฤษในฐานะเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของฟาราจและพรรคการเมืองอังกฤษหลายพรรคที่เขาเคยเป็นผู้นำในอดีตมานาน 7 ปี
ปีที่แล้ว คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น มหาเศรษฐีคริปโตไทยบริจาคให้พรรค Reform UK จำนวน 9 ล้านปอนด์ กลายเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดมาจากผู้บริจาคคนเดียวที่ยังมีชีวิตให้กับพรรคการเมืองในประวัติศาสตร์อังกฤษ
และพบว่าโดยรวม ฮาร์บอร์นได้บริจาคจำนวน 12 ล้านปอนด์ให้พรรคฟาราจในปี 2025 โดยเขาบริจาคเพิ่มอีก 3ล้านปอนด์ในพฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการเลือกตั้งอังกฤษแถลงวันพฤหัสบดีที่แล้ว(23)
ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน จากพรรคคอนเซอร์เวตีฟ พบว่าเคยได้รับเงิน 1 ล้านปอนด์จากฮาร์บอร์นหลังจากออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในปี 2022
พบว่าพฤศจิกายน ปี 2022 คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น บริจาคเป็นจำนวน 1ล้านปอนด์ให้แก่สำนักงานส่วนตัวของจอห์นสัน และกลายเป็นการบริจาคสูงสุดเท่าที่เคยมีมาให้กับนักการเมืองอังกฤษ
สื่ออังกฤษชี้ว่า ฮาร์บอร์นในเวลาต่อมากระทำเป็นเสมือนที่ปรึกษาให้กับอดีตนายกฯจอห์นสันในการร่วมเดินทางไปยูเครนเมื่อกันยายน ปี 2023 และพบประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่กรุงเคียฟ
และหลังจากเงินบริจาค 9 ล้านปอนด์เข้าพรรค ฟาราจเพื่อนสนิททรัมป์ยอมรับว่า เขาหารือกับมหาเศรษฐีคริปโตถี่โดยที่ให้ตัวเลขที่ หนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน หรืออาจเป็นทุก 6 สัปดาห์ แต่ยังคงยืนยันว่า ไม่เคยรับปากจะทำสิ่งใดเพื่อตอบแทนแลกเงินบริจาคจากมหาเศรษฐีคริปโตอาศัยในไทย
ซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับเดลีเทเลกราฟ ฟาราจอ้างว่า “เงินถูกมอบให้แก่ผมเพื่อที่ผมจะได้มีความปลอดภัยและความมั่นคงสำหรับทั้งชีวิต”
เขากล่าวต่อว่า “ผมไม่ขอกล่าวอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมจำเป็นต้องทำเป็นเพราะมีบางคนกำข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลของผมที่เป็นสิ่งที่น่าขัดเคืองและที่ผมเชื่อว่ามันได้มาอย่างผิดกฎหมาย”