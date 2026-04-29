ศาลเกาหลีใต้เพิ่มโทษอดีตประธานาธิบดีฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ในวันพุธ (29 เม.ย.) ศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้ได้เพิ่มโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดี ยุน ซุก ยอล เป็น 7 ปี ในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรม จากของเดิม 5 ปี
ศาลชั้นต้นได้ตัดสินลงโทษยุนเมื่อเดือนมกราคม หลังจากพบว่าเขาใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเพื่อขัดขวางการจับกุมตนเอง
ทั้งยุนและอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ โดยยุนอ้างว่าหมายจับของเขามาจากการ "สืบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" ขณะที่อัยการพิเศษกล่าวว่าโทษของเขาควรเป็น 10 ปี เนื่องจากความผิดที่ร้ายแรงของเขา
"ศาลตัดสินจำคุกจำเลย 7 ปี" ผู้พิพากษาศาลสูงกรุงโซลกล่าวเมื่อวันพุธ โดยเรียกการกระทำของยุนว่า "น่าตำหนิอย่างยิ่ง"
"จำเลยไม่เพียงแต่พยายามขัดขวางการดำเนินการตามหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายของอัยการและบุคคลอื่นๆเท่านั้น แต่ยังออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนระดับชาติ โดยพยายามใช้พวกเขาเสมือนเป็นองครักษ์ส่วนตัวเพื่อคุ้มครองตนเอง" ผู้พิพากษาระบุในคำตัดสิน
ยุน ซึ่งปรากฏตัวในศาลด้วยชุดสูทสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาว แสดงอารมณ์เพียงเล็กน้อยขณะฟังคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ยังคงยืนยันคำพิพากษาลงโทษเขาในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบจากการกีดกันสมาชิกคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมวางแผนประกาศใช้กฎอัยการศึก
นอกจากนี้ยังพลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องเขาในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบจากการสั่งให้เผยแพร่คำแก้ต่างของเขาเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกแก่สื่อต่างประเทศ
ศาลอุทธรณ์ยังได้ยืนยันข้อสรุปของศาลชั้นต้นที่ว่า ยุนได้จัดเตรียมเอกสารปลอม แต่ไม่ได้ใช้เอกสารเหล่านั้นจริง
ยุนยังถูกจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาที่ร้ายแรงกว่ามาก นั่นคือการนำการก่อจลาจล ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามที่ล้มเหลวในการประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี 2024
ในเดือนธันวาคมปีนั้น เขาได้กล่าวปราศรัยทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในช่วงดึกอย่างน่าตกใจ โดยมีการกล่าวถึงอิทธิพลของเกาหลีเหนือและ "กองกำลังต่อต้านรัฐ" เพื่อประกาศระงับการปกครองโดยพลเรือน
แต่กฎอัยการศึกคงอยู่ได้เพียงประมาณหกชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติรีบไปยังอาคารรัฐสภาและลงมติคัดค้านในการประชุมฉุกเฉิน
ในเดือนต่อมา ยุนถูกถอดถอนจากอำนาจและถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อกล่าวหามากมายที่เกี่ยวข้องกับการประกาศของเขา
เขายังได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่อจลาจล โดยกล่าวว่าเขาทำไป "เพื่อประโยชน์ของชาติโดยแท้"
นอกจากนี้ ยูนยังเผชิญกับการพิจารณาคดีแยกต่างหากในข้อหาช่วยเหลือศัตรู จากข้อกล่าวหาว่าเขาส่งโดรนทางทหารเข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อต้นปี 2024
อัยการพิเศษกำลังขอโทษจำคุก 30 ปีในคดีนี้ โดยอ้างว่ายูนสั่งการบุกรุกเพื่อยั่วยุให้เปียงยางตอบโต้ ซึ่งจะเสริมข้ออ้างของเขาในการประกาศกฎอัยการศึก
ทีมทนายความของยูนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ โดยกล่าวว่าเขา "ไม่ได้ออกคำสั่งล่วงหน้าหรืออนุมัติในภายหลัง" สำหรับปฏิบัติการที่อัยการกล่าวอ้าง
ภรรยาของยูน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง คิม กอน ฮี ก็ถูกจำคุกในข้อหาทุจริตที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นกัน
เดิมทีเธอถูกตัดสินจำคุก 20 เดือนในเดือนมกราคม จากข้อหารับสินบน แต่โทษของเธอถูกเพิ่มเป็น 4 ปีในวันอังคาร หลังจากศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินยกฟ้องในข้อหาปั่นราคาหุ้น
ทนายความของคิมบอกกับเอเอฟพีว่าพวกเขาจะอุทธรณ์คำตัดสินไปยังศาลฎีกา
ที่มา เอเอฟพี