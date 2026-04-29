คลองปานามายืนยันมีความเป็นกลาง

เมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ปานามาได้ยืนยันความเป็นกลางของคลองปานามาและความจำเป็นในการรักษาเส้นทางการขนส่งทางทะเล ท่ามกลางการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งเดือนส่งผลให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหนึ่งในห้าของโลกจากประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ส่งผลให้ปริมาณการจราจรผ่านคลองปานามาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ฮาเวียร์ มาร์ติเนซ-อาชา รัฐมนตรีต่างประเทศปานามา ได้ยืนยันความเป็นกลางของคลองปานามาอีกครั้งระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับ กิเดียน ซาอาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล
รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ "ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดในตะวันออกกลาง" ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศปานามา
มาร์ติเนซ-อาชา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นกลางของคลองปานามา ในฐานะที่เป็นเสาหลักของการค้าโลก และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพในเส้นทางการขนส่งทางทะเลและพลังงานที่สำคัญ
การจราจรผ่านคลองปานามาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 34 ลำต่อวันในเดือนมกราคม เป็นมากถึง 50 ลำต่อวันในปัจจุบัน ตามข้อมูลจากผู้บริหารคลองปานามา
ร้อยละ 5 ของการค้าทางทะเลทั่วโลกผ่านคลองปานามา ซึ่งผู้ใช้หลักคือสหรัฐอเมริกาและจีน เส้นทางนี้เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกากับประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นหลัก
ที่มา เอเอฟพี