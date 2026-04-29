ฝรั่งเศสเผยแผนเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดภายในปี 2050

เมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ฝรั่งเศสประกาศแผนจะทยอยเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2030 น้ำมันภายในปี 2045 และก๊าซธรรมชาติภายในปี 2050 ในระหว่างการประชุมระดับโลกที่มุ่งเป้าไปที่การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
แผนงานนี้ถูกเผยแพร่ในขณะที่หลายสิบประเทศมารวมตัวกันที่เมือง ซานตา มาร์ตา ในประเทศโคลอมเบีย เพื่อการเจรจาระหว่างประเทศครั้งแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้โลกร้อน
แผนงานของฝรั่งเศสไม่ได้เสนอคำมั่นสัญญาใหม่ แต่เป็นการนำนโยบายและเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานที่มีอยู่มารวมไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ไม่มีประเทศใดเคยเผยแพร่แผนที่ชัดเจนและครอบคลุมเช่นนี้มาก่อน และเป็นการส่งสัญญาณสำคัญในขณะที่หลายประเทศกำลังประเมินการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของตนใหม่
เบอนัวต์ ฟาราโก ผู้แทนฝรั่งเศสในการประชุม กล่าวว่า แผนงานนี้กำหนดเส้นตายสำหรับการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วทั้งเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรป
แผนงานดังกล่าว ระบุว่า ถ่านหินจะถูกทยอยเลิกใช้ภายในปี 2030 น้ำมันภายในปี 2045 และก๊าซภายในปี 2050 สำหรับการใช้พลังงาน
“นั่นค่อนข้างแปลกใหม่และหาได้ยาก เพราะเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวในซานตา มาร์ตา
ฝรั่งเศสผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรคาร์บอนเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้น เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์อย่างกว้างขวาง
ฟาราโก ระบุว่า แผนงานนี้ยังมุ่งมั่นที่จะทยอยเลิกผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ เช่น การทำความร้อนและการขนส่ง และช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเปลี่ยนผ่านในประเทศอื่นด้วย
แผนงานนี้เป็นการกำหนดเป้าหมายที่มีอยู่แล้วของฝรั่งเศสในการลดมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงปี 2024-2028 โดยมีเป้าหมายที่จะปลอดคาร์บอนภายในปี 2050
ทั้งนี้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฝรั่งเศสชะลอตัวลงเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2025 และยังคงต่ำกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
ลีโอ โรเบิร์ตส์ นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากสถาบันวิจัย E3G ระบุว่า แผนงานโรดแมพเรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นแตกต่างจากการรับปากเฉยๆ โดยประเทศต่างๆ เรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากมีเป้าหมายที่ชัดเจน
โรเบิร์ตส์กล่าวกับ AFP ในซานตา มาร์ตาว่า แผนงานของฝรั่งเศส อธิบายตัวเองว่าเป็นเอกสารที่กำหนดเส้นทางสำหรับประเทศในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งหมดออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มันจึงเป็นแผนงานแรกที่ทำในลักษณะนี้
ฟาราโกกล่าวว่าฝรั่งเศสตัดสินใจเดินหน้าด้วยตนเองหลังจากข้อเสนอเกี่ยวกับแผนงานระดับโลกด้านการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกขัดขวางในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP30 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
บราซิลซึ่งเป็นผู้นำการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศ ตกลงที่จะดำเนินการตามกระบวนการแผนงานโดยสมัครใจแทน และได้ขอให้ประเทศที่สนใจส่งข้อเสนอเข้ามา
ความไม่พอใจต่อ COP30 นำไปสู่การจัดตั้งการประชุมซานตา มาร์ตา ซึ่งจัดขึ้นนอกกระบวนการของสหประชาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพโดยโคลอมเบียและเนเธอร์แลนด์
มีประเทศเข้าร่วมเกือบ 60 ประเทศ ตั้งแต่สหภาพยุโรปและผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่ เช่น แคนาดาและนอร์เวย์ ไปจนถึงประเทศกำลังพัฒนาด้านน้ำมันอย่างแองโกลาและไนจีเรีย และรัฐเกาะขนาดเล็กที่กำลังพัฒนา เช่น ตูวาลู
ประเทศต่างๆ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องออกข้อผูกมัดใดๆ แต่เป็นเพียงชุดข้อเสนอสำหรับประเทศที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจของตนเองให้ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
การประชุมนี้จัดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและภาวะขาดแคลนอุปทานทั่วโลกอันเนื่องมาจากสงครามอิหร่าน และประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานกลายเป็นหัวข้อสำคัญอย่างยิ่ง
