จีนชี้ไต้หวันจะได้รับ 'โอกาสทางเศรษฐกิจ' ที่ไม่เคยมีมาก่อน หากตัดสินใจ 'รวมชาติ'

รัฐบาลจีนแถลงวันนี้ (29 เม.ย.) ว่า เศรษฐกิจของไต้หวันจะได้รับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน หากตกลงผนวกรวมกับจีน สะท้อนความพยายามของปักกิ่งยังคงต้องการโน้มน้าวให้ไทเปยอมรับในการปกครองของตน ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ได้ยืนกรานปฏิเสธมาหลายครั้ง
จีนซึ่งมองว่าไต้หวันที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเองได้เริ่มแผนรณรงค์ครั้งใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพื่อโน้มน้าวให้เกาะแห่งนี้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่า "การรวมชาติอย่างสันติ" แม้ว่าจีนจะไม่ปฏิเสธทางเลือกใช้กำลังทหารก็ตาม
เฉิน ปินหวา โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน ระบุการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่ปักกิ่งว่า เศรษฐกิจของไต้หวันจะ "ได้รับการฟื้นฟูด้วยพลังใหม่" โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากตลาดขนาดใหญ่ของจีน และความแข็งแกร่งของไต้หวันเองในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบุคลากร
"การรวมชาติอย่างสันติจะเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตให้กับสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจของไต้หวัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นแหล่งความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน" เฉิน กล่าวเสริม
ไต้หวันเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกำลังสำคัญของกระแสปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และเศรษฐกิจของไต้หวันก็กำลังเฟื่องฟู โดยเติบโตถึง 8.68% ในปี 2025 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 15 ปี และคาดว่าจะขยายตัว 11.3% ในไตรมาสแรกปีนี้
ไล่ กล่าวว่า มีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้ และปักกิ่งไม่มีสิทธิ์อ้างอธิปไตยเหนือเกาะนี้
วันนี้ (29) ไล่กล่าวกับนายทหารระดับสูงที่ไทเปว่า มีเพียงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของไต้หวันเท่านั้นที่จะรับประกันสันติภาพที่แท้จริงได้
“การรวมชาติที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสันติภาพจะนำมาซึ่งปัญหามากมายแก่ประเทศของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” ไล่ กล่าว “ในปัจจุบัน จีนกำลังดำเนินการปฏิบัติการในเขตสีเทาและการซ้อมรบทางทหารในน่านน้ำรอบช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ใช้กลยุทธ์ทางทหาร กฎหมาย ข้อมูล และจิตวิทยา เพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคโดยรวม”
ไต้หวันกล่าวว่า จีนใช้ปฏิบัติการ "เขตสีเทา" ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ไม่ปกติเพื่อทำให้ศัตรูอ่อนล้าโดยไม่ต้องเข้าสู่การสู้รบโดยตรงเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการส่งเรือรบและเครื่องบินรบเข้ามาใกล้เกาะไต้หวันเป็นประจำ
รัฐบาลจีนอ้างว่า ปฏิบัติการทางทหารรอบไต้หวันของตนนั้น "ชอบธรรม และสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง"
จีนเสนอรูปแบบการปกครองตนเองแบบ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ให้กับไต้หวัน แม้ว่าจะไม่มีพรรคการเมืองหลักใดในไต้หวันสนับสนุนข้อเสนอนี้ก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์