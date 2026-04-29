สหรัฐฯ จี้ปฏิรูป UN สกัดอิทธิพล 'จีน' หากจะให้อเมริกาปล่อยเงินอุดหนุนที่ค้างจ่ายอยู่หลายพันล้านดอลลาร์

สำนักข่าวด้านการพัฒนาแห่งหนึ่งรายงานเมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ว่า สหรัฐอเมริกาได้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการปล่อยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ค้างจ่ายสหประชาชาติ เช่น การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการดำเนินการเพื่อลดทอนอิทธิพลของจีนในเวทียูเอ็น
สำนักข่าวอิสระ Devex ซึ่งรายงานข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาทั่วโลก ระบุว่า สหรัฐฯ ได้เผยแพร่บันทึกทางการทูต 2 ฉบับที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูป "เร่งด่วน" 9 ประการ เพื่อให้ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ
เงื่อนไขเหล่านั้นรวมถึง :
• การปรับปรุงระบบบำนาญของสหประชาชาติ
• การยกเลิกการเดินทางระยะไกลด้วยชั้นธุรกิจสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงบางส่วน และผู้เชี่ยวชาญระดับกลางทั้งหมด
• การลดจำนวนผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติเพิ่มเติม
• การลดภารกิจรักษาสันติภาพที่ไร้ประสิทธิภาพและดำเนินมาอย่างยาวนานลง 10%
• การขัดขวางไม่ให้จีนโอนเงินปีละหลายสิบล้านดอลลาร์ไปยังกองทุนที่อยู่ในสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนในสหประชาชาติ
เว็บไซต์ Devex อ้างข้อมูลจากเอกสารฉบับหนึ่งว่า "การปฏิรูปเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า สหประชาชาติเอาจริงเอาจังกับการปฏิรูป"
คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
สหรัฐฯ กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะยังคงผลักดันการปฏิรูปยูเอ็นต่อไป หลังประกาศถอนตัวออกจากองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติหลายสิบแห่งในปีนี้ และตัดงบประมาณสนับสนุนไปหลายล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
คณะผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่าได้ "รับทราบ" รายงานของ Devex แล้ว พร้อมเสริมว่า "สาเหตุหลักของปัญหาทางการเงินที่สหประชาชาติเผชิญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ เงินอุดหนุนค้างชำระจำนวนมากจากผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด" ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกา
"เราเรียกร้องให้รัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเงินต่อสหประชาชาติอย่างจริงจัง และแสดงการสนับสนุนองค์กรผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรม" คณะผู้แทนจีนกล่าวตอบคำขอความเห็นจากรอยเตอร์
คณะผู้แทนจีนย้ำว้า ปักกิ่ง "ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเงินอย่างสม่ำเสมอและซื่อสัตย์ และได้มีส่วนร่วมในความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับสหประชาชาติ"
"ความพยายามที่จะขัดขวางความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่จะไม่มีผลใดๆ แต่ยังต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน"
สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกสหประชาชาติกล่าวว่า หนี้ค้างชำระจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติเป็น "พันธกรณีตามสนธิสัญญา" และ อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กำลัง "ดำเนินการปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่" อยู่แล้ว
“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ประเทศสมาชิกต้องทำ หากเราต้องการให้สหประชาชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด” ดูจาร์ริกกล่าวในการแถลงข่าว “เลขาธิการกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเป้าหมายนั้น”
เมื่อเดือน ม.ค. กูเตียร์เรส เตือนว่าสหประชาชาติกำลังเผชิญกับ “วิกฤตทางการเงินที่ใกล้เข้ามา” เนื่องจากการค้างชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ของสหรัฐอเมริกา และในเดือน ก.พ. สหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้จ่ายเงินประมาณ 160 ล้านดอลลาร์จากยอดหนี้ทั้งหมดกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นค้างจ่ายงบประมาณปกติของสหประชาชาติ 2,190 ล้านดอลลาร์ ณ ต้นเดือน ก.พ. ซึ่งมากกว่า 95% ของยอดเงินติดค้างทั้งหมดที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นหนี้อยู่
นอกจากนี้ อเมริกายังค้างจ่ายเงินอีก 2,400 ล้านดอลลาร์สำหรับภารกิจรักษาสันติภาพในปัจจุบันและในอดีต และ 43.6 ล้านดอลลาร์สำหรับศาลพิเศษของสหประชาชาติ
ที่มา: รอยเตอร์