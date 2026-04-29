มาแปลก! รัสเซียเตรียมจัดพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ' โดยไม่แสดง 'อาวุธยุทโธปกรณ์'

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ว่า รัสเซียจะไม่นำยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าร่วมในพิธีสวนสนามซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบ 81 ปีแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 2
พิธีดังกล่าวซึ่งปกติแล้วจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางทหารอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 พ.ค. ณ จัตุรัสแดง กรุงมอสโก
กระทรวงแถลงผ่าน Telegram เมื่อวันอังคาร (28) ว่า โรงเรียนทหารหลายแห่ง หน่วยฝึกนักเรียนนายร้อย "รวมถึงขบวนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จะไม่เข้าร่วมในพิธีสวนสนามทางทหารในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปฏิบัติการในปัจจุบัน"
ทั้งนี้ คาดว่าขบวนสวนสนามจะประกอบด้วยตัวแทนจากทุกๆ เหล่าทัพ รวมถึงมีการเปิดคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นทหาร "ปฏิบัติภารกิจในเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษ" ซึ่งหมายถึงสงครามในยูเครน
อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังคงมีแผนที่จะจัดแสดงการบินทางอากาศ
"ในช่วงการแสดงทางอากาศของพิธีสวนสนาม เครื่องบินของทีมแสดงการบินผาดแผลงทางอากาศของรัสเซียจะบินเหนือจัตุรัสแดง และเมื่อสิ้นสุดขบวนพาเหรด นักบินของเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน Su-25 จะแต่งแต้มท้องฟ้าของมอสโกด้วยสีธงชาติรัสเซีย" กระทรวงระบุ
ปีที่แล้ว ผู้นำต่างชาติมากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้เดินทางไปร่วมชมขบวนพาเหรดของทหารหลายพันนายที่กรุงมอสโก ซึ่งทหารบางส่วนเคยร่วมรบในยูเครน และมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์มากมาย รวมถึงรถถังและโดรนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือนาซีในปี 1945
สงครามโลกครั้งที่สองหรือที่รู้จักในรัสเซียว่า สงครามรักชาติครั้งยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลักของการปกครองกว่า 25 ปีของ วลาดิมีร์ ปูติน
อดีตสายลับ KGB ผู้นี้ได้อ้างถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตียูเครน โดยตราหน้า "ระบอบเคียฟ" ว่าเป็น "นีโอนาซี" ที่ต้องถูกโค่นล้มจากอำนาจ
เคียฟและชาติตะวันตกปฏิเสธเรื่องราวเหล่านั้นว่าเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ และเรียกการรุกรานของรัสเซียว่าเป็นการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งคร่าชีวิตพลเรือนไปหลายหมื่นคน และทำให้มอสโกยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้และตะวันออกของยูเครนไว้
สงครามในยูเครนซึ่งมอสโกเริ่มขึ้นในเดือน ก.พ. ปี 2022 ได้นำไปสู่การสิ้นเปลืองทรัพยากรทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล และคร่าชีวิตผู้คนไปหลายแสนคน
ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังคงอยู่ในภาวะหยุดชะงัก
ที่มา: เอเอฟพี