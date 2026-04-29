หลงตัวเองหนัก! ทรัมป์สั่งใส่ภาพตนเองลงบนพาสปอร์ตอเมริกัน แม้แต่ 'คิม จองอึน' ของเกาหลีเหนือยังไม่ทำ

เร็วๆนี้ภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะปรากฏตัวอยู่บนพาสปอร์ตอเมริกาบางประเภท จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันอังคาร(28เม.ย.) ความเคลื่อนไหวที่ถือเป็นการทำลายบรรทัดฐานอีกหนึ่งอย่าง ขณะที่เขามักใช้อิทธิพลส่วนตัวเข้าแทรกแซงสถาบันต่างๆของรัฐบาลอย่างไม่หยุดหย่อน
ที่ผ่านมา มีไม่กี่ประเทศในโลกใบนี้ โดยเฉพาะในบรรดาชาติประชาธิปไตย ที่จัดพิมพ์ภาพผู้นำที่อยู่ในตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน ลงบนพาสปอร์ต และ ทรัมป์ จะกลายเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกของสหรัฐฯ ที่จะมีภาพอยู่ในเอกสารการเดินทางของชาวอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเผยว่าจะเปิดตัวพาสปอร์ตรุ่นพิเศษที่มีอย่างจำกัดนี้ ในวาระครบรอบ 250 ปี คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในอดีตเคยมองตนเองอยู่นอกเหนือการแบ่งพรรคแบ่งบวกในทางการเมืองของอเมริกา โพสต์ตัวอย่างของพาสปอร์ตรุ่นพิเศษนี้ เป็นภาพทรัมป์ทำหน้าเคร่งขรึม ซ้อนทับคำประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 1776 โดยมีลายเซ็นต์สีทองของทรัมป์ อยู่ด้านล่าง ส่วนพาสปอร์ตรุ่นพิเศษเวอร์ชั่นที่ 2 เป็นภาพวาดประวัติศาสตร์บรรดาบิดาผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกา
"ในวาระที่สหรัฐฯเฉลิมฉลองวาระ 250 ปีของการก่อตั้งอเมริกา ในเดือนกรกฏาคม กระทรวงการต่างประเทศกำลังเตรียมเผยแพร่พาสปอร์ตสหรัฐฯที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในจำนวนจำกัด เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุ
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีกคน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม บอกว่าพาสปอร์ตรูปทรัมป์ มีเฉพาะ ณ จุดบริการที่มีการจองล่วงหน้าในวอชิงตันเท่านั้น "ตราบใดที่ยังเหลืออยู่" พร้อมระบุพาสปอร์ตดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า พวกผู้ยื่นขอพาสปอร์ตสามารถปฏิเสธเล่มที่มีรูปภาพทรัมป์ได้หรือไม่ แต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง สามารถทำได้ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ท้องถิ่น ซึ่งจะไม่มีพาสปอร์ตเวอร์ชันพิเศษไว้บริการ
บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคเดโมแครต วิพากษ์วิจารณ์ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ต่อความคิดริเริ่มพาสปอร์ตดังกลาว "รัฐมนตรีรูบิโอ ควรใช้เวลาให้มากขึ้นกับการโน้มน้าวให้บอสของเขายุติสงครามที่เขาเลือกทำในอิหร่านจะดีกว่า และใช้เวลาน้อยลงในการใช้เงินภาษีของชาวอเมริกา หมดไปกับการเอาอกเอาใจความทะเยอทะยานของทรัมป์" บรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ในบรรดาประเทศที่อนุญาตให้ใส่ภาพศิลปะไว้ในหนังสือเดินทาง เกือบทั้งหมดใช้ภาพทางประวัติศาสตร์หรือภาพธรรมชาติ แม้กระทั่งเกาหลีเหนือ ซึ่งมักประดับประดาภาพผู้นำ คิม จองอึน ทั่วประเทศและเรียกร้องความเคารพต่อผู้นำ ก็ยังไม่ใช้ภาพของ คิม จองอึน บนพาสปอร์ต โดยพาสปอร์ตเปียงยางเป็นภาพของภูเขาแพ็กดู
พาสปอร์ตประเภทต่างๆของสหรัฐฯในปัจจุบัน เป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆจากประวัติศาสตร์ของประเทศ อาทิการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ เช่นเดียวกับที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายอย่างเทพีเสรีภาพ
นับตั้งแต่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ ได้นำชื่อและภาพของตนเองไปใช้กับสถาบันต่างๆของรัฐบาลในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาคารราชการหลายแห่งในเมืองหลวงประดับด้วยป้ายภาพของประธานาธิบดี ขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ศิลปะการแสดงเคนเนดี เป็นศูนย์ศิลปะการแสดงทรัมป์-เคนเนดี และเปลี่ยนชื่อสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา เป็น "สถาบันสันติภาพ โดนัลด์ เจ.ทรัมป์"
เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯเผยด้วยว่า เร็วๆนี้ลายเซนของทรัมป์ จะปรากฏอยู่บนธนบัตรดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นกัน ที่ประธานาธิบดีในตำแหน่งได้ลงนามในเงินตราของอเมริกา
(ที่มา:เอเอฟพี)