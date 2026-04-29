ชักยังไง! เริ่มประท้วงบ่อยในกัมพูชา ล่าสุดแรงงานหลายร้อยชุมนุม โอดบริษัทล้มละลาย ปิด รง.กะทันหัน

แรงงานหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ หลังบริษัท ML Intimate Apparel (Cambodia) Ltd โรงงานสิ่งทอในปอยเปต ล้มละลายและปิดตัวอย่างกะทันหัน ปล่อยให้คนงานเกือบ 700 คน ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตการจ้างงานของตนเอง และเวลานี้ทำได้เพียงรอรับเงินเดือนงวดสุดท้ายและเงินชดเชยการเลิกจ้าง เหตุการณ์ที่ตอกย้ำข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ง่อนแง่นในกัมพูชา
พวกแรงงานรวมตัวกันบนท้องถนนบริเวณด้านนอกของโรงงานดังกล่าว ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย หลังทางบริษัทประกาศปิดตัวอย่างกะทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าข้อพิพาทได้รับการแก้ไขอย่างฉันมิตรในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
ในรายงานการประชุมที่ทาง CamboJA News ได้เห็น พบว่านายจ้างตกลงจะแบ่งจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานเป็น 2 ขั้น โดยจะมีการจ่ายค่าแรงที่ค้างชำระงวดแรก ในวันที่ 28 เมษายน ส่วนที่ค่าแรงที่เเหลือและสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีกำหนดชำระในขั้นที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม
หากบริษัทไม่สามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานได้ตรงเวลา บริษัทจะโอนสินทรัพย์ของบริษัทให้แก่กระทรวงแรงงาน สำหรับดำเนินการชำระบัญชี เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่พนักงานต่อไป ตามรายงานของสื่อมวลชนกัมพูชา
รายงานการประชุมเน้นว่าแรงงาน "ยอมรับข้อเสนอทางออก ตกลงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และจะไม่มียื่นร้องเรียนอีก"
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนไม่ค่อยสู้ดีนักในกัมพูชา โดยในช่วงต้นสัปดาห์เช่นกัน ชาวกัมพูชาและชาวจีนกว่า 100 คน ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินฮุยวัน เพย์ รวมตัวประท้วงบริเวณหน้าธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ร้องให้ปลดล็อกบัญชีที่พวกเขาเปิดไว้กับบริษัทบริการทางการเงินแห่งนี้ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์
ผู้ประท้วงล้วนเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มบริการทางการเงินดิจิทัลชื่อ เอช-เพย์ หรือชื่อเดิม ฮุยวัน เพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของฮุยวัน กรุ๊ป ที่มีความเชื่อมโยงกับหลานชายคนหนึ่งของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยประชาชนเหล่านี้อ้างว่า บัญชีของตนถูกระงับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว และไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนเองได้นับตั้งแต่นั้น
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวหาว่า ฮุยวัน กรุ๊ป เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์และการพนันออนไลน์ ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธนาคารกลางกัมพูชาออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นเพียงว่า ใบอนุญาตธุรกิจของแพลตฟอร์มในเครือฮุยวัน กรุ๊ป ถูกเพิกถอนไปแล้วทั้งหมด ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เอช-เพย์ ควรดำเนินการผ่านกระบวนการทางศาล ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของเอช-เพย์ สามารถยื่นคำร้องต่อผู้ชำระบัญชีได้ โดยให้นำส่งเอกสารประกอบภายใน 30 วัน
