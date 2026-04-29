ไม่ยอมถอยง่ายๆ!เชื่อทรัมป์หาช่องทางยืดสงครามอิหร่าน หลังใกล้ครบ60วันต้องขอไฟเขียวคองเกรส

คาดหมายว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะหาหนทางต่างๆสำหรับยืดเวลาทำสงครามกับอิหร่านต่อไป ในขณะที่เขาเข้าใกล้ข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่อนุญาตให้เปิดปฏิบัติการทางทหารโดยไม่จำเป็นต้องขอไฟเขียวจากสภาคองเกรสเป็นเวลา 60 วัน ก่อความกังวลว่ารัฐบาลอเมริกาจะวอชิงตันยึดถือแต่กรอบกฎหมายของตนเอง เสี่ยงทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งลุกลามและลากยาวออกไป
วันที่ 1 พฤษภาคม จะครบ 60 วัน นับตั้งแต่ ทรัมป์ แจ้งกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน ก่อให้เกิดภาระผูกพันภายใต้กฎหมายอำนาจสงคราม ซึ่งบังคับให้ต้องขออนุมัติจากคองเกรสหรือไม่ก็ถอนกำลังออกมา อย่างไรก็ตามแทนที่รัฐบาลของทรัมป์จะปฏิบัติตาม ดูเหมือนว่าพวกเขามีแนวโน้มที่อยากขยายปฏิบัติการรุกรานต่อไป
"ทรัมป์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเป็นผู้ชนะ เขายังคงพยายามหาทางออก ดูเหมือนว่าเขาจะหาทางขยายเวลาเพิ่มเติม" อาร์ล ราสมุสเซน นายพลปลดเกษียณของกองทัพสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับอาร์ไอเอ โนวอสติ
กฎหมายอนุญาตให้แค่ขยายเวลาอย่างจำกัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆอย่างเจาะจง แต่พวกเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯหลายยุคหลายสมัย ก็เคยละเลยหรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งปฏิบัติการทางทหารในต่างแดน
ราสมุสเซน เตือนว่า ทรัมป์ อาจเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางการเมือง แต่ก็เชื่อว่าวอชิงตันอาจเลือกขยายเวลาการทำสงคราม แทนที่จะล่าถอย แม้มีความเสี่ยงต่างๆนานา "ถ้าทรัมป์ถอนกำลังออกมา มันจะดูไม่ดีนักในทางการเมือง เขาอาจพูดย้ำและเดินหน้าทำตามคำขู่ แต่ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ มันจะแย่ลงกว่าเดิม"
เขาชี้ว่าการตัดสินใจในเบื้องต้นในการโจมตีอิหร่าน ถือเป็นการคำนวณผิดพลาดครั้งใหญ่ พร้อมเตือนว่าการเดินหน้าทำตามแรงกดดันจากอิสราเอลและกลุ่มก้อนการเมืองในสหรัฐฯ อาจผลักให้รัฐบาล มุ่งไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้น แทนที่จะลดความตึงเครียดลง
ราสมุสเซน เชื่อว่าสหรัฐฯกำลังพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ ในขณะที่ความคาดหมายว่าอิหร่านจะยอมจำนนนั้น ยังคงไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงใดๆ "สหรัฐฯกำลังมองหาหนทางใดก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องทำเช่นนั้น มิเช่นนั้นอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน"
อดีตนายพลรายนี้เตือนด้วยว่าสถานการณ์ที่ลุกลามต่อไป อาจก่อผลกระทบอย่างรุนแรงกับโลกใบนี้ โดยเฉพาะต่อเศรษฐกิจ "ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รู้ดีว่าสถานการณ์ที่บานปลายมากขึ้น บางทีอาจผลักให้โลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก" เขากล่าว
นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน วอชิงตันยกระดับยุทธการถาโถมแรงกดดัน ในนั้นรวมถึงปิดล้อมทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกระแสพลังงานโลก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองทัพอิหร่านก็ส่งสารอย่างแข็งกร้าวเกี่ยวกับการพร้อมรบ โดยโฆษกเน้นย้ำว่ากองทัพไม่ได้มองว่าสงครามจบลงแล้วและ "สภาพการณ์ต่างๆยังคงถือว่าอยู่ในช่วงสงคราม"
(ที่มา:อัลมายาดีน)