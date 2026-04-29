ต้องหันพึ่งจีน-รัสเซีย!สีหศักดิ์พ้อผ่านสื่อนอก สหรัฐฯพูดอย่างเดียว'มีน้ำมันขาย' ไม่ช่วยไทยรับมือผลกระทบจากสงคราม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐฯ ตัดพ้อว่าอเมริกาไม่มอบความช่วยเหลือโดยตรงใดๆแก่กรุงเทพฯ แม้ว่าพันธมิตรที่ยาวนานของวอชิงตันแห่งนี้กำลังดิ้นรนรับมือกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ในวันอังคาร(28เม.ย.)
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ นายสีหศักดิ์ บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทราบดีเกี่ยวกับผลกระทบจากสงคราม "แต่พวกเขาไม่ได้มาพูดคุยกับเราว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง พวกเขาไม่ได้ติดต่อเราโดยตรง บอกว่า โอ้ เราเข้าใจดีว่าคุณต้องอดทนต่อผลกระทบนั้น และเราสามารถช่วยคุณได้"
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกต่อว่าท่าทีเดียวที่เกิดขึ้นคือข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ให้ประเทศต่างๆที่ต้องการเชื้อเพลิง น้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ "ซื้อน้ำมันจากอเมริกา" ซึ่งทรัมป์ เคยกล่าวในระหว่างการปราศรัยเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ว่า "เรามีเหลือเฟือ"
ด้วยที่ไทยอยู่ในภาวะโซซัดโซเซอันเนื่องจากคลื่นกระแทกทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน นายสีหศักดิ์บอกกับวอชิงตันโพสต์ว่า เมื่อขาดการสนับสนุนจากอเมริกา ประเทศไทยจึงจำป็นต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งของสหรัฐฯแทน
"สงครามนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก เราไม่อยากประณามสหรัฐฯโดยตรง แต่มันเป็นบางอย่างที่ไม่ควรเริ่มขึ้นด้วยซ้ำ" นายสีหศักดิ์กล่าวกับวอชิงตันโพสต์ พร้อมระบุว่าสหรัฐฯปล่อยให้ไทยต้องดูแลตัวเอง ท่ามกลางต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงและความปั่นป่วนทางพลังงาน
เวลานี้ นายสีหศักดิ์ ได้ร้องขออย่างเป็นทางการไปยังจีน ขอให้เป็นคนกลางกับอิหร่าน สำหรับการคุ้มกันในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญยิ่งซึ่งถูกปิดตายสืบเนื่องจากความขัดแย้ง ในขณะที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนก๊าซ น้ำมันและปุ๋ย ซึ่งอย่างหลังกำลังก่อความเสี่ยงต่อการผลิตและส่งออกอาหารของประเทศ
"นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ร้องขอให้ จีน ช่วยสื่อสารกับอิหร่าน ขออำนวยความสะดวกให้เรือสำคัญๆสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัย" นายสีหศักดิ์ กล่าวหลังจากพบปะกับ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ในจังหวัดกระบี่
รายงานข่าวระบุว่าสงครามครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึงข้อจำกัดของความเป็นพันธมิตรที่มีมานานหลายทศวรรษระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และเมื่อไม่มีความช่วยเหลือจากอเมริกาเข้ามาเลย ทางกรุงเทพฯจึงจำเป็นต้องหันเข้าหาปักกิ่ง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในภาคพลังงานสะอาดและรถอีวีของไทยอยู่ก่อนแล้ว เพื่อบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงในภูมิภาค
ในส่วนของจีน พวกเขาใช้โอกาสของการหารือนี้ผลักดันความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา และความร่วมมือในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงประเด็นการเลือกตั้งในพม่า
ตามรายงานของสำนักข่าวอนาโดลู สื่อมวลชนตุรกี ระบุว่าเสียงตัดพ้อของนายสีหศักดิ์ มีขึ้นในขณะที่ ไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งด้านโลจิสติกส์และศูนย์การการเติมเชื้อเพลิงของกองกำลังสหรัฐฯในเอเชีย กำลังดิ้นรนแข่งขันกับบรรดาชาติที่ร่ำรวยกว่าทั้งหลาย ในจัดหาสินค้าทดแทนสำหรับเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่ติดค้างอยู่ในตะวันออกกลาง
(อนาโดลู/วอชิงตันโพสต์)