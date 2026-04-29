มโนอยู่คนเดียว!ทรัมป์อ้างอิหร่านโอดครวญกับUS ประเทศกำลังล่มสลายและต้องการให้เปิดฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(28เม.ย.) อวดอ้างว่าได้รับแจ้งจากอิหร่าน ว่าพวกเขากำลังล่มสลายและต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกันก็สวนกลับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่บอกก่อนหน้านี้ว่าเตหะรานกำลังสร้างความอับอายแก่อเมริกา
"อิหร่านแจ้งกับเราว่า พวกเขาอยู่ในภาวะล่มสลาย" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล "พวกเขาต้องการให้เราเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขาพยายามหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับผู้นำของพวกเขา (ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาจะทำได้!)"
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรายนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนแจ้งกับเขา หรือว่าเขาจะทำตามคำร้องขอหรือไม่
โพสต์ดังกล่าวมีขึ้น 1 วันหลังพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงทรัมป์ ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอหนึ่งที่ยื่นมาจากอิหร่าน รายงานข่าวระบุว่ามันเป็นข้อเสนอที่จะยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่เลื่อนการเจรจาใดๆในประเด็นนิวเคลียร์ออกไป
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์ ยกเลิกแผนการเดินทางไปยังปากีสถานของคณะผู้แทนสหรัฐฯ สำหรับเจรจารอบใหม่กับอิหร่าน หลังเบื้องต้นคาดว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษและจาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ จะบินไปยังกรุงอิสลามาบัด โดยไม่มีรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เดินทางไปด้วย
ต่อมาประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันเสาร์(25เม.ย.) ว่าอิหร่าน "มอบหนังสือฉบับหนึ่งให้เรา แต่มันควรดีกว่านี้" และราว 10 นาทีหลังจากยกเลิกการเดินทางของ วิตคอฟฟ์ กับ คุชเนอร์ เขาบอกว่า "เราได้รับหนังสือฉบับใหม่ ซึ่งดีกว่าเดิมมาก" ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
ขณะเดียวกันในอีกข้อความที่เขาโพสต์บนทรูธโซเชียลในวันอังคาร(28เม.ย.) ทรัมป์ ยังได้โวยวายใส่ ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี หนึ่งวันหลังจาก เมร์ซ กล่าวว่าอิหร่านกำลังสร้าง "ความอับอายขายหน้า" แก่วอชิงตัน บนโต๊ะเจรจา
"ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี คิดว่ามันเป็นเรื่องโอเค ที่อิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่" ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
ในความเห็นเมื่อวันจันทร์(27เม.ย.) ระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองมาร์สเบิร์ก ทางตะวันตกของเยอรมนี ทางนายกรัฐมนตรีเมร์ซ กล่าวว่า "เห็นได้ชัดว่าอเมริกาไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ และปัญหาที่มีมาโดยตลอดของความขัดแย้งเช่นนี้ก็คือ คุณไม่ใช่แค่หาทางเข้าไป แต่คุณจำเป็นต้องมีทางออกกลับออกมาด้วย"
"เราเคยพบเห็นความเจ็บปวดอย่างมากแบบนั้นในอัฟกานิสถานเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เราเคยพบเห็นมันแล้วในอิรัก ทั้งหมดทั้งมวลนี้ อย่างที่ผมพูด อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรอง " เขากล่าว
เมร์ซ บอกด้วยว่าเขาไม่เห็นยุทธศาสตร์ทางออกใดๆของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายอิหร่านมีทักษะการเจรจาหรือไม่เจรจาที่มีความชาญฉลาดอย่างมากและดูเหมือนจะเข้มแข็งกว่าที่คิดไว้ "มีประเทศหนึ่งๆกำลังถูกทำให้อับอายโดยพวกผู้นำอิหร่าน โดยเฉพาะจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม"
