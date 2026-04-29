น้ำมันขึ้นจากข่าวยูเออีถอนตัวพ้นโอเปก หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำร่วง$85

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันอังคาร(28เม.ย.) จากข่าวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังตัดความสัมพันธ์กับโอเปก และนักลงทุนประเมินทางตันในความขัดแย้งอิหร่าน ปัจจัยหลังนี้ฉุดทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดลบ ท่ามกลางความกังวลที่มีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.56 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 111.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่พอใจข้อเสนอล่าสุดของอิหร่าน ในการคลี่คลายสงครามที่ยืดเยื้อมานาน 2 เดือน กัดเซาะความหวังเกี่ยวกับทางออกหนึ่งๆจากความขัดแย้งที่สังหารผู้คนไปหลายพันราย ก่อความปั่นป่วนทางอุปทานพลังงานและโหมกระพือเงินเฟ้อ ปัจจุบันสงครามอยู่ในทางตันและอุปทานเชื้อเพลิงยังคงไม่สามารถขนส่งได้อย่างเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะเดียวกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยในวันอังคาร(28เม.ย.) ว่าพวกเขากำลังลาออกจากโอเปกและโอเปกพลัส ก่อความผิดหวังแก่กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันแห่งนี้ เช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบีย ผู้นำโดยพฤตินัยของกลุ่ม ในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งตะวันออกกลางก่อความช็อคทางพลังงานครั้งประวัติศาสตร์
ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ฉุดให้ราคาทองคำปรับลดแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ในวันอังคาร(28เม.ย.) หลัง ทรัมป์ ดูเหมือนจะไม่พอใจข้อเสนอหยุดสงครามล่าสุดของอิหร่าน ขณะเดียวกันนักลงทุนก็จับตาไปยังที่ประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 85.30 ดอลลาร์ หรือ 1.8 % ปิดที่ 4,608.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(28เม.ย.) ความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวฉุดรั้งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่วันที่ผานมา ก่อนหน้าบริษัทชื่อดังที่สุด 5 แห่ง ในภาคอุตสาหกรรมนี้ มีกำหนดเผยแพร่รายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ดาวโจนส์ ลดลง 25.86 จุด (0.05 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,141.93 เอสแอนด์พี ลดลง 35.11 จุด (0.49 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,138.80 จุด แนสแดค ลดลง 223.30 จุด (0.90 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,663.80 จุด
OpenAI พลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใน สำหรับจำนวนผู้ใช้รายสัปดาห์และรายได้ ก่อความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI ทั้งหลาย ในการรองรับการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในด้านศูนย์ข้อมูล ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล
(ที่มา:รอยเตอร์)