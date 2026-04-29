“ปูติน” ยืนยันเอง “มอจตาบา คาเมเนอี” ยังมีชีวิตหลังส่งสารมาสัปดาห์ที่แล้วล่วงหน้าคณะผู้แทนเยือน “รัสเซีย” ระหว่างเดินเกมส์เจรจาสันติภาพกับ “ทรัมป์”

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยืนยันวันจันทร์(27 เม.ย)ว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ยังคงมีชีวิต หลังได้รับสารในสัปดาห์แล้วระหว่างต้อนรับคณะผู้แทนเตหะราน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี เข้าหารือที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ระหว่างเดินเกมส์ต่อรองเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(28 เม.ย)ว่า ประธานาธิบดีรัสเซียกลายเป็นผู้นำชาติแรกที่ออกมารับรองว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ที่ไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณะมานานกว่า 6 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ที่ถูกลอบสังหารโดยฝีมือของสหรัฐฯและทำให้มอจตาบามีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
“ขอได้โปรดส่งข้อความไปยังผู้นำสูงสุดถึงความซาบซึ้งของผมสำหรับสารของเขาและความปรารถนาดีที่สุดของผมต่อการมีสุขภาพที่ดีของเขาและการอยู่ดีมีสุข” ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวในวันจันทร์(27)ระหว่างการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก อ้างอิงจากแถลงการณ์จากเครมลิน
และเสริมว่า “พวกเราได้เห็นความกล้าหาญและความเป็นฮีโร่ของประชาชนชาวอิหร่านที่กำลังต่อสู้เพื่อเอกราชของพวกเขาและอำนาจอธิปไตย”
ปูตินย้ำว่า “รัสเซีย” จะทำทุกสิ่งเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดในภูมิภาคเพื่อเป็นหลักประกันว่าสันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุด”
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า กลายเป็นข้อสงสัยไปทั่วถึงสุขภาพของผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านจากการที่เขาหายไปจากสาธารณะเป็นเวลานานระหว่างที่สงครามอิหร่านกำลังเดินหน้าและการเจรจาสันติภาพระหว่างวอชิงตันและเตหะรานรอบ 2 ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ดูเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่แสดงความสนใจต่อข้อเสนอจากอิหร่านเพื่อที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดได้
ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงวันจันทร์(27)ว่า สหรัฐฯได้คาดการณ์ว่า “มอจตาบา” นั้นยังคงมีชีวิตแต่ชี้ว่า ไม่มีความชัดเจนมากเท่าไรว่าผู้นำสูงสุดคนใหม่ของเตหะรานยังคงอยู่ในอิหร่าน
“พวกเราไม่มีหลักฐานว่าเขาไม่มีชีวิต ผมคิดว่าคำถามระหว่างการมีชีวิตและการอยู่ในอำนาจนั้นเป็นคำถามที่แตกต่างกัน” รูบิโอให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯ
ขณะที่รอยเตอร์ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อที่มีไม่ต่ำกว่า 1 คนเปิดเผยว่า เขาร่วมอยู่ในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านการประชุมทางเสียงและเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญรวมไปถึงสงครามและการเจรจาสันติภาพใหม่กับสหรัฐฯ