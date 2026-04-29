ออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ บีบบริษัทบิ๊กเทคจ่ายค่าคอนเทนต์ข่าว

ออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้บริษัทไฮเทคต้องจ่ายภาษีหลายล้านดอลลาร์ ยกเว้นแต่จะทำข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนเนื้อหาข่าวให้บริษัทสื่อท้องถิ่น โดยจะเริ่มจากเมตา กูเกิล และติ๊กต็อก
ปัจจุบัน บริษัทสื่อดั้งเดิมทั่วโลกกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ขณะที่ผู้อ่านจำนวนมากขึ้นหันไปเสพข่าวบนโซเชียลมีเดีย
รัฐบาลออสเตรเลียแถลงเมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ว่า ร่างกฎหมายมาตรการจูงใจในการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนข่าว จะเก็บภาษีบริษัทบิ๊กเทคทั้งสามแห่งข้างต้น 2.25% จากรายได้ในออสเตรเลีย เว้นแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะทำข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนโดยสมัครใจกับสำนักข่าวท้องถิ่น และเสริมว่า ภาษีส่วนนี้จะถูกส่งต่อให้กับบริษัทสื่อเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสื่อสารมวลชนของออสเตรเลีย โดยจะพิจารณาจากจำนวนผู้สื่อข่าวในแต่ละบริษัท
แอนิกา เวลส์ รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลีย แถลงว่า ปัจจุบันผู้บริโภครับข่าวสารโดยตรงจากเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก และกูเกิลมากขึ้น และรัฐบาลออสเตรเลียเชื่อว่า เพื่อความเป็นธรรม แพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ควรสนับสนุนการทำงานอย่างหนักของสื่อมวลชนที่ช่วยส่งเสริมมูลค่าฟีดและสร้างรายได้ให้แก่แพลตฟอร์ม
เมื่อถูกถามว่า กังวลกับการตอบโต้จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หรือไม่ นายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซี ตอบว่า ออสเตรเลียเป็นประเทศอธิปไตย และรัฐบาลตัดสินใจโดยอิงกับผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
ทั้งนี้ คณะบริหารสหรัฐฯ คัดค้านการเก็บภาษีบริการดิจิทัลจากบริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่ของอเมริกา และขู่รีดภาษีตอบโต้ประเทศที่ดำเนินการดังกล่าว
ภายใต้ร่างกฎหมายที่นำเสนอ การเก็บภาษีบริษัทบิ๊กเทคจะเริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณที่เริ่มต้นวันที่ 1 ก.ค. โดยมีผลกับบริษัทที่ให้บริการโซเชียลมีเดียหรือบริการค้นหา “อย่างมีนัยสำคัญ” ในออสเตรเลีย และมีรายได้ในออสเตรเลียเกิน 179.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แก่ เมตา กูเกิล และติ๊กต็อก
ออสเตรเลียเล็งบังคับใช้ร่างกฎหมายใหม่เพื่ออุดช่องโหว่ของกฎหมายเดิมที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าลบเนื้อหาข่าวออกจากแพลตฟอร์ม
ตอนที่ออสเตรเลียเสนอกฎหมายเมื่อปี 2024 ที่คล้ายกับกฎหมายปี 2021 ที่กำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเนื้อหาข่าวนั้น เมตาประกาศว่า ผู้ใช้ในออสเตรเลียจะไม่สามารถเข้าถึงแท็บ “ข่าว” ได้อีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมตาเผยว่า จะไม่ต่อสัญญาข้อตกลงเนื้อหาข่าวกับบริษัทสื่อในอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี
ผู้สนับสนุนกฎหมายสื่อมองว่า บริษัทโซเชียลมีเดียดึงดูดผู้ใช้ด้วยเนื้อหาข่าว และสูบรายได้จากโฆษณาออนไลน์ที่ควรเป็นของบริษัทสื่อ
ผู้บริหารบริษัทสื่อใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียที่รวมถึงไนน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์, เอบีซี และนิวส์ คอร์ป ออสเตรเลีย ออกแถลงการณ์ร่วมระบุว่า แผนการของรัฐบาลถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการปกป้องอนาคตองค์กรข่าวของออสเตรเลีย
ทว่า โฆษกของเมตาวิจารณ์ว่า ร่างกฎหมายใหม่ของออสเตรเลียไม่ต่างอะไรกับการเก็บภาษีจากบริการดิจิทัล และเสริมว่า องค์กรสื่อโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของบริษัทโดยสมัครใจ เนื่องจากมองว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าข่าว ดังนั้น แนวคิดที่ว่า บริษัทใช้ประโยชน์จากเนื้อหาข่าวจึงไม่ถูกต้อง
ทางด้านกูเกิลเผยว่า ได้ทำข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทสื่อท้องถิ่นกว่า 90 แห่งอยู่แล้ว และถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลียที่ทำแบบนี้ พร้อมสำทับว่า บริษัทไม่เห็นด้วยกับภาษีใหม่ที่รัฐบาลออสเตรเลียเสนอ
กูเกิลยังระบุว่า แพลตฟอร์มใหญ่แห่งอื่นๆ เช่น ไมโครซอฟท์ สแนปแชต และโอเพนเอไอถูกกันออกไปโดยไม่มีเหตุผล
ส่วนกูเกิลนั้นยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องนี้
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)