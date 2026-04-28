แท็กซี่ต้นเหตุ!? รถไฟอิเหนา 2 ขบวนชนยับใกล้'จาการ์ตา' ยอดดับ15 ศพทั้งหมดเป็นหญิง-เจ็บร่วมร้อย

เหตุรถไฟชนกันใกล้ๆ เมืองหลวงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นล่าสุดเป็น 15 ราย และบาดเจ็บอีก 88 ราย รัฐมนตรีอาวุโสของแดนอิเหนาแถลงในวันอังคาร (28 เม.ย.) ขณะที่หน่วยงานฉุกเฉินต่างๆ ระบุว่าเสร็จสิ้นงานช่วยชีวิตผู้โดยสารที่ติดอยู่ในซากรถไฟแล้ว
อุบัติเหตุชนกันระหว่างขบวนรถไฟชานเมือง กับขบวนรถไฟทางไกลคราวนี้ เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (27) ในเมืองเบกาซี ชานกรุงจาการ์ตา โดยที่ตู้โบกี้โดยสารสงวนไว้สำหรับผู้หญิง ได้รับความเสียหายหนักที่สุด
อากุส ฮาริมูรติ ยุทโธโยโน รัฐมนตรีอาวุโสดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 15 ราย
ขณะที่ โมฮัมหมัด ซยาฟี ผู้อำนวยการสำนักงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซีย ระบุว่า
เหยื่อที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้หญิง และร่างของพวกเธอส่วนใหญ่อยู่ข้างในของโลหะที่อัดก็อปปี้เข้ามาจากแรงชน เขาบอกด้วยว่าการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากตู้รถไฟที่พังยับเยินเป็นภารกิจที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
“เราจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะเพื่อทำการช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง” เขากล่าว และพูดต่อไปว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงกำลังตรวจตรากองซากรถอย่างละเอียด และจะปฏิบัติการหากพบว่ายังมีชิ้นส่วนศพใดๆ ตกค้างอยู่
ก่อนที่จะสามารถแยกรถไฟ 2 ขบวนซึ่งปะทะกันออกจากกันได้สำเร็จ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องเจียรตัดผ่านโลหะของตู้รถไฟเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
ทางด้าน รัฐมนตรีคมนาคม ดูดี้ ปูรวากันธี แถลงว่า การชนกันเกิดขึ้นหลังจากมีรถแท็กซี่คันหนึ่งหยุดอยู่ที่บริเวณถนนตัดกับรางรถไฟ ใกล้ๆ สถานีรถไฟบากาซี ติมูร์ ทั้งนี้ตามข่าวของสำนักข่าวอันตาราของทางการแดนอิเหนา ซึ่งรายงานต่อไปว่า ขบวนรถไฟชานเมืองจึงต้องจอดอยู่ที่ชานชาลา แล้วจึงถูกขบวนรถไฟทางไกลที่แล่นมาพุ่งชนท้าย
บริษัทแท็กซี่ กรีน เอสเอ็ม อินโดนีเซีย โพสต์ในอินสตาแกรมว่า รถแท็กซี่ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถในสังกัดบริษัท และได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการสอบสวนแล้ว
กรีน เอสเอ็ม อินโดนีเซีย เป็นสาขาในอินโดนีเซียของบริษัท กรีน แอนด์ สมาร์ต โมบิลิตี เจเอสซี ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าจากเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ วินกรุ๊ป
ประธานาธิบดีปราโบโว สุเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเบกาซี หลังจากนั้นได้แถลงว่า ตนเห็นด้วยกับการสร้างสะพานลอยใกล้รางรถไฟเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก และเสริมว่าเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเหตุการณ์รถไฟชนกันครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเครือข่ายรถไฟส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีพอ
ส่วนคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย (KNKT) แจ้งอยู่ระหว่างสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้
หลังเกิดเหตุ ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟ บางคนพยายามตามหาญาติ ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังร้องไห้ขณะถือกระเป๋าเปื้อนเลือดของพี่ชาย
รถไฟสายชานเมืองของจาการ์ตา ซึ่งมีอยู่หลายเส้นทาง บางเส้นทางถือเป็นระบบขนส่งที่มีผู้คนใช้บริการสูงที่สุดในนครหลวงแห่งนี้ ที่ปัจจุบันมีฐานะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก พีที เคเอไอ บริษัทการรถไฟแห่งรัฐของอินโดนีเซยแถลงว่า เนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้ การเดินรถไฟชานเมืองหลายเที่ยวจำเป็นต้องถูกยกเลิก
เอเดรียนสยาห์ ยาซิน สุไลมาน กรรมการบริหารของหน่วยงานคลังสมอง ฟอรัม ทรานสปอร์ต ฟอร์ จาการ์ตา แสดงความเห็นว่า รัฐบาลจำเป็นต้องปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟที่มีอายุใช้งานมาอย่างยาวนานแล้ว รวมทั้งเรื่องการแยกรางรถไฟสำหรับขบวนทางไกลที่เป็นรถไฟด่วน กับขบวนรถไฟชานเมือง
“รถไฟชานเมืองเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน” เขากล่าว “มันจึงเป็นการเตือนภัยครั้งใหญ่ว่ารัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขกันอย่างจริงจังแล้ว”
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟทางไกล พุ่งเข้าชนท้ายขบวนรถไฟชานเมือง ณ สถานีรถไฟของเมืองเบกาซี ชานกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย เมื่อคืนวันจันทร์ (27 เม.ย.) ต่อเนื่องถึงเช้าวันอังคาร (28)
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)