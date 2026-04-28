หลายประเทศเตรียมเริ่มเจรจาเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

รัฐบาลกว่า 50 ประเทศจะประชุมกันที่โคลอมเบียในวันอังคาร (28 เม.ย.) ท่ามกลางสถานการณ์สงครามอิหร่านและวิกฤตพลังงานโลก เพื่อเริ่มต้นการเจรจาระหว่างประเทศครั้งแรกเกี่ยวกับการทยอยเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
รัฐมนตรีและผู้แทนพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการประชุมครั้งแรกที่เมือง ซานตา มาร์ตา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตถ่านหินที่คึกคักที่สุดของโคลอมเบีย ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกพลังงานอย่างมาก
การประชุมสองวันนี้จัดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ และสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นต่อความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
"ผู้คนดูเหมือนจะรู้สึกสดชื่นที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้โดยไม่ต้องมาถกเถียงกันถึงคำถามสำคัญที่ว่า - เราจำเป็นต้องทำเช่นนี้หรือไม่?" ราเชล ไคต์ ทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักร กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีในเมืองซานตา มาร์ตา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ขณะที่คณะผู้แทนรัฐบาลเดินทางมาถึงในวันจันทร์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มชนพื้นเมืองได้ประท้วงต่อต้านเชื้อเพลิงฟอสซิลบนท้องถนนและชายหาดของเมืองท่าในทะเลแคริบเบียนแห่งนี้ ซึ่งมีเรือบรรทุกถ่านหินจำนวนมากปรากฏอยู่ตามแนวชายฝั่ง
คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดใดๆ แต่คณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ได้ขอให้รัฐบาลที่เข้าร่วมพิจารณาการยุติการขยายตัวของเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนออื่นๆ ด้วย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประเทศผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่ เช่น แคนาดา นอร์เวย์ และออสเตรเลีย และประเทศกำลังพัฒนาด้านน้ำมันยักษ์ใหญ่ เช่น ไนจีเรีย แองโกลา และบราซิล
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกับประเทศผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ในสหภาพยุโรป ตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพาถ่านหินอย่างตุรกีและเวียดนาม และประเทศเกาะขนาดเล็กที่เปราะบางต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศอย่างยิ่ง
ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เช่นเดียวกับประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ร่ำรวยน้ำมัน
การประชุมนี้ประกาศเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่ผู้จัดงานกล่าวว่า การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ได้เสริมความจำเป็นในการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากหลายประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันและก๊าซอย่างฉับพลัน
"ขณะนี้เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกมองว่าเป็นแหล่งที่มาของความไม่มั่นคงอย่างชัดเจน" ไคต์กล่าวกับเอเอฟพีในการสัมภาษณ์
เธอเสริมว่า หลายประเทศมาที่นี่ด้วยความจริงใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก ซึ่งมีความเร่งด่วนมากขึ้นจากวิกฤต
ซึ่งรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพารายได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก เช่น โคลอมเบีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับเนเธอร์แลนด์
สำหรับวาระการประชุมอื่นๆ บรรดาประเทศต่างๆ จะพิจารณาถึงวิธีการลดการผลิตและการบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นธรรม และการปฏิรูปเงินอุดหนุนที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
การวิเคราะห์โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของชาติต่างๆ ยังคงใช้งบประมาณไปกับเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าพลังงานหมุนเวียนถึงห้าเท่า
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คณะนักวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ "เมนู" ตัวเลือกนโยบาย 12 ข้อ ซึ่งรวมถึง "การยุติการสกัดและการขยายโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด"
"ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะสำรวจเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่" คาร์ลอส โนเบร นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล อดีตสมาชิกคณะที่ปรึกษาด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ กล่าวกับเอเอฟพีใน ซานตา มาร์ตา
แม้ว่าจะมีเงินลงทุนจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่พลังงานหมุนเวียน แต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าอัตราการลงทุนยังช้าเกินไปที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัย
"แม้ว่าเราจะไม่ทำการสำรวจใหม่ใดๆ ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิล - น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ - ที่มีอยู่แล้วจะผลักดันอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึงสององศาครึ่งภายในปี 2050" โนเบรกล่าว
ปัจจุบันโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วประมาณ 1.4 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม และคาดว่าจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า หากอุณหภูมิสูงเกินระดับนั้น แนวปะการังและแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์อาจหายไป รวมถึงผลกระทบที่ร้ายแรงและแก้ไขไม่ได้อื่นๆ อีกมากมาย
