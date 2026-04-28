ฉาว! ศรีลังกาจับพระ 22 รูปคาสนามบินหลังกลับจากรุงเทพฯ ซุกกัญชา 110 กก.ในกระเป๋าเดินทาง แฉถอดจีวรเที่ยวผู้หญิงฉ่ำระหว่างอยู่ไทย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตำรวจศรีลังจาจับกุมพระ 22 รูป คาดสนามบินนานาชาติกรุงโคลัมโบ หลังพบแต่ละรูปซุกกัญชาและกัญชาอัดแท่งในกระเป๋าเดินทาง รวม 110 กิโลกรัม เผยพระหัวหน้าแก๊งประสานงานผ่าน WhatsApp ส่งกลุ่มพระหนุ่มจากวัดที่ห่างไกลบินเข้าไทย อ้างทริปเพื่อศาสนานาน 4 วัน แต่ภาพในมือถือพบ สวมจีวรครึ่งท่อนนั่งสูบสบายใจบนระเบียงที่พักพร้อมขวดน้ำที่คล้ายน้ำแร่แบรนด์ดัง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(27 เม.ย.)ว่า เจ้าหน้าที่ศรีลังกาสามารถทะลายขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกัญชาข้ามชาติล็อตใหญ่สุดในประวัติศาตร์โดยมีต้นทางมาจากไทย หลังพระศรีลังกาทั้ง 22 รูปบินไฟลท์กรุงเทพฯ-โคลัมโบก่อนโดนจับพร้อมของกลางหนักรวม 110 กิโลกรัมที่สนามบินนานาชาติกรุงโคลัมโบได้วันเสาร์(25) ซึ่งได้กลายเป็นคำถามว่า เหตุใดสนามบินไทยจึงปล่อยให้ผ่านออกมาได้
บีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรแดนสิงหลเปิดเผยว่า พระแต่ละรูปขนกัญชา OG Kush และกัญชาอัดแท่ง(hash) ซุกอยู่ในช่องพิเศษด้านในกระเป๋าเดินทางในขณะที่เดินทางมาถึงสนามบินกรุงโคลัมโบวันเสาร์(25)
พระศรีลังกาที่โดนจับกุมนี้ส่วนใหญ่เป็นพระนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากไทยในการเดินทางเพื่อการศึกษาทางศาสนาเป็นเวลา 4 วัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นออกโดยมีสปอนเซอร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อ
ทั้งนี้พบว่าเป็นพระรุ่นหนุ่มมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วศรีลังกาและมีบางส่วนเป็นพระที่ต้องการแสวงหาการศึกษาระดับสูงจากสถาบันการศึกษาชื่อดังต่างๆรวมอยู่ในกลุ่มที่โดนจับด้วย
หนังสือพิมพ์ศรีลังกามิเรอร์รายงานว่า พระศรีลังการูปหนึ่งที่โดนจับถูกเปิดเผยชื่อ อมิตนันดา (Amitananda) จากวัด Sri Punyalanakarama Vihara ใน Kadawatha ขณะกำลังรอคอยที่สนามบินเพื่อรับกระเป๋าเดินทางที่มีกัญชาอยู่ด้านในจากเที่ยวบินเดินทางกลับมาจากไทย จากผลรายงานทางการแพทย์พบว่า พระอมิตนันดาได้เสพยาเสพติดในเวลานั้น
บีบีซีรายงานว่า ตำรวจศรีลังกาเปิดเผยกับสื่ออังกฤษว่า พระรูปที่ 23 ที่เชื่อว่าเป็นผู้ประสานงานในการเดินทางสามารถจับกุมได้ที่ชานเมืองกรุงโคลัมโบ
อ้างอิงจากรักษาการโฆษกตำรวจพบว่า พระที่ไม่ได้ร่วมในการเดินทางได้บอกกับพระรูปอื่นๆว่า “พัสดุเหล่านี้เป็นของบริจาค” และรถตู้จะเดินทางมาเพื่อรับสิ่งของเหล่านี้ไป
พระรูปที่ 3 ที่ถูกจับนี้เป็นพระหัวหน้า สื่อศรีลังกาชี้ว่า ในการเปิดเผยจากการขึ้นศาลครั้งแรกที่ศรีลังกาวันอาทิตย์(26) พระหัวหน้านี้เป็นผู้ประสานจัดการท่องเที่ยวมาไทยให้กลุ่มพระโดยทำผ่าน WhatsApp ในการติดต่อประสานพระเหล่านั้น
บีบีซีรายงาน ภาพที่พบในโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นพระรูปหนึ่งระหว่างการเดินทางพักผ่อนอยู่ในสภาพสวมจีวรแค่ครึ่งล่างกำลังนั่งสูบอย่างสบายใจบนระเบียงที่พักคล้ายโรงแรม และบนโต๊ะมีขวดน้ำตั้งที่คล้ายกับขวดน้ำแร่แบรนด์ดัง
ตำรวจศรีลังกาให้สัมภาษณ์ว่า เชื่อว่าพระที่มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางขนกัญชานั้นไม่ทราบว่ามียาเสพติดอยู่ด้านใน ซึ่งยาเสพติดอยู่รวมกับอุปกรณ์เครื่องเขียนและขนม
ทั้งนี้ในการสอบสวนพบว่า กลุ่มพระศรีลังกาบินเข้ากรุงเทพฯในวันที่ 22 เม.ย ซึ่งมีการเปิดเผยว่ามีออร์แกไนเซอร์ 3 คนเป็นผู้จัดหาพระลูกทัวร์จากวัดที่ห่างไกลและเป็นการจัดทัวร์โดยใช้ศาสนาบังหน้าเพื่อมาเยือนไทยแต่กลับเป็นเส้นทางเพื่อลำเลียงขนยาเสพติดแทน อ้างอิงจากสื่อ Island Online ของศรีลังกา
ตำรวจเปิดเผยต่อว่า หลังจากกลุ่มพระเดินทางมาถึงไทยพบว่า มีพระบางส่วนถอดจีวรและเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้นว่า มีการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอ้างอิงจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพระศรีลังกาเหล่านั้น
และทั้งหมดเดินทางอยู่ในกรุงเทพฯซึ่ง Island Online ชี้ว่าเป็นเวลา 3 วันในขณะที่สื่ออื่นรวมบีบีซีรายงานว่า 4 วันก่อนที่จะบินกลับศรีลังกาไป
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า มูลค่าการยึดยาเสพติดกัญชานี้มีมูลค่าในตลาดสูงกว่า 2.5 ล้านปอนด์หรือราว 3.4 ล้านดอลลาร์ทีเดียว ซึ่งเป็นการบุกทะลายครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาเกิดขึ้นที่สนามบินกรุงโคลัมโบ
พระทั้งหมดบินจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบินศรีลังกาเมื่อเวลา 22.10 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(25)หลังเดินทางมากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย โดยตั๋วเครื่องบินทั้งหมดสปอนเซอร์เป็นผู้จัดหา