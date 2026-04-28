รูบิโอยืนยัน มะกันจะไม่ยอมให้อิหร่านควบคุมหรือเก็บค่าผ่านฮอร์มุซ

มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ท่าทีของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญที่ใช้ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวหนึ่งในห้าของโลกนั้น ไม่ตรงกับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
“หากสิ่งที่พวกเขาหมายถึงการเปิดช่องแคบคือ ช่องแคบเปิดตราบใดที่คุณประสานงานกับอิหร่าน ขออนุญาตอิหร่าน มิฉะนั้นอิหร่านจะระเบิดคุณและคุณต้องจ่ายเงินให้อิหร่าน แบบนั้นไม่ใช่การเปิดช่องแคบ” รูบิโอกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันจันทร์ (27 เม.ย.)
“พวกเขาไม่สามารถทำให้เป็นเรื่องปกติได้ และเราก็ไม่สามารถยอมให้พวกเขาพยายามทำให้เป็นเรื่องปกติได้เช่นกัน ในระบบที่อิหร่านเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้ใช้เส้นทางน้ำระหว่างประเทศ แล้วคุณจะต้องจ่ายเงินให้พวกเขาเท่าไหร่กันเพื่อใช้เส้นทางนั้น” รูบิโอ กล่าว
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้พบกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงของเขาในวันจันทร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ในขณะที่การเจรจาในวงกว้างเกี่ยวกับสงครามยังคงดำเนินต่อไป
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ซึ่งมีรายงานว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมก่อนการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ยุ่งยากของโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน โฆษกหญิง คาโรลีน ลีวิตต์ ระบุในการแถลงข่าวของทำเนียบขาวว่า กำลังมีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว
"เนื่องจากมีรายงานออกมาแล้ว ฉันจึงยืนยันได้ว่าประธานาธิบดีได้พบกับทีมความมั่นคงแห่งชาติของเขาในเช้าวันนี้" เธอกล่าว โดยปฏิเสธที่จะบอกว่าทรัมป์จะยอมรับข้อเสนอหรือไม่
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Axios ของสหรัฐฯ รายงานว่าทรัมป์จะพบกับทีมความมั่นคงแห่งชาติของเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่าน เรื่องการเปิดช่องแคบอีกครั้งและเลื่อนการเจรจานิวเคลียร์ออกไปในภายหลัง
ขณะเดียวกัน ABC News อ้างถึงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนที่ไม่เปิดเผยชื่อ รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์ที่วอชิงตันกำหนดไว้
ลีวิตต์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "เส้นแดงของประธานาธิบดีเกี่ยวกับอิหร่านนั้นชัดเจนมาก ไม่ใช่แค่กับประชาชนชาวอเมริกันเท่านั้น แต่รวมถึงพวกเขาด้วย"
ที่มา เอเอฟพี