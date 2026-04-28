จีนประณามญี่ปุ่น-อียู เกี่ยวกับประเด็นทะเลจีนใต้

จีนประณามคำกล่าวของญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ (27 เม.ย.) และกล่าวหาโตเกียวว่ามีพฤติกรรมยั่วยุในช่องแคบไต้หวันและวางแผนขยายอำนาจทางทหาร
อายาโนะ คุนิมิตสึ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวในการประชุมคณะมนตรีว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลว่า โตเกียวมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ และย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่โดยใช้กำลังและการขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน
สตาวรอส แลมบรินิดิส หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำสหประชาชาติ ยังเน้นย้ำถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ โดยกล่าวว่าความตึงเครียดดังกล่าวขัดขวางเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญและท้าทายระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎหมาย
ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เอ่ยถึงจีนโดยตรง ซึ่งจีนอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ และมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับญี่ปุ่นและในทะเลจีนตะวันออก
ซุน เล่ย รองเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวว่าคำกล่าวของญี่ปุ่นนั้น "ไม่เหมาะสม" และ "สับสนระหว่างขาวกับดำอย่างสิ้นเชิง" เขากล่าวเสริมว่าผู้แทนสหภาพยุโรปควร "งดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีหลักฐานและขาดความรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นทะเลจีนใต้"
"ในความเป็นจริง สถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้โดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ และทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่เสรีที่สุดในโลก" ซุนกล่าว
เขากล่าวหาญี่ปุ่นว่า ได้ส่งเรือเข้าไปแสดงแสนยานุภาพและจงใจยั่วยุความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน โดยระบุว่านี่เป็นการส่ง "สัญญาณที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง" ไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่จีนอ้างว่าเป็นของตนเอง
ซุนยังกล่าวถึง "คำพูดที่ผิดพลาด" เกี่ยวกับไต้หวันของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว โดยกล่าวว่า "คำพูดเหล่านั้นได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่น"
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนตกต่ำที่สุดในรอบหลายปี หลังจากที่ทาคาอิจิกล่าวในเดือนพฤศจิกายนว่า การโจมตีไต้หวันของจีนที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารของญี่ปุ่น
ซุนกล่าวหาว่า "กองกำลังฝ่ายขวา กำลังชี้นำนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นไปสู่ท่าทีที่ก้าวร้าวและขยายอำนาจ" และตอนนี้ 80 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลัทธิทหารนิยมรูปแบบใหม่กำลังกลับมาเฟื่องฟูในญี่ปุ่น
เขากล่าวว่า การผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธร้ายแรง การติดตั้งขีปนาวุธโจมตี และการเพิ่มงบประมาณทางทหารของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยเจตนาของญี่ปุ่น ที่จะปูทางไปสู่การขยายอำนาจทางทหาร
เรือพิฆาต JS Ikazuchi ของญี่ปุ่นแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันในเดือนนี้ ซึ่งจีนเรียกว่า "การยั่วยุโดยเจตนา"
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ขยายกองกำลังติดอาวุธอย่างมหาศาล เสริมกำลังทางทหารในแนวปะการังที่เป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ และจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอบไต้หวัน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและที่อื่นๆ
ที่มา รอยเตอร์