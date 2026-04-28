ช่างได้จังหวะ! รีพับลิกันเร่งของบ $400 ล้านสร้าง 'ห้องบอลรูม' ในทำเนียบขาว อ้างเพื่อ 'ความปลอดภัยทรัมป์' หลังเกิดเหตุยิงงานเลี้ยงนักข่าว

เพียงสองวันหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงอาหารค่ำนักข่าวที่มีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าร่วม สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสก็ถือโอกาสผลักดันร่างกฎหมายจัดสรรงบและเร่งการสร้าง "ห้องจัดเลี้ยง" ภายในทำเนียบขาว โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น
ลินด์เซย์ เกรแฮม ประธานคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาจากรัฐเซาท์แคโรไลนา และสมาชิกพรรครีพับลิกันอีก 2 คน ได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อแสวงหาเงินทุนหลักในการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว โดยใช้เงินภาษีของประชาชน
"ผมอยากให้มีการลงคะแนนโดยเร็วที่สุด เพื่อเร่งสิ่งที่อเมริกาต้องการ: สถานที่ปลอดภัยสำหรับประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่นๆ ในการพบปะสังสรรค์ สนุกสนาน โดยไม่ทำให้ประเทศชาติตกอยู่ในความเสี่ยง" เกรแฮม กล่าวกับผู้สื่อข่าว พร้อมเสริมว่าภายใต้ห้องจัดเลี้ยงจะมี "อุปกรณ์ทางทหารมากมาย" รวมถึงส่วนต่อขยายของหน่วยสืบราชการลับด้วย
เกรแฮม กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินบริจาคจากภาคเอกชนสามารถนำมาใช้ "ซื้อเครื่องลายครามและสิ่งของอื่นๆ" ได้ และจากงบประมาณทั้งหมด 400 ล้านดอลลาร์ จะมีอยู่ 332 ล้านดอลลาร์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชน ซึ่งเขาบอกว่าจะจ่ายโดยใช้ "ค่าธรรมเนียมศุลกากร" จากสินค้าที่นำเข้า
“ผมไม่เคยรู้สึกถึงภัยคุกคามแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก่อน” เกรแฮม กล่าว โดยให้เหตุผลว่า ทรัมป์ ไม่จำเป็นต้องออกจากบริเวณทำเนียบขาวที่ปลอดภัยเพื่อเข้าร่วมงานใหญ่ๆ ที่จัดขึ้นในวอชิงตัน
ทั้ง ทรัมป์ และทำเนียบขาวไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันเสาร์ (25) ซึ่งมีแขกประมาณ 2,600 คน
ทรัมป์ ได้สั่งรื้อถอนปีกตะวันออกของทำเนียบขาวซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ เพื่อเริ่มก่อสร้างห้องบอลรูมขนาดใหญ่แห่งใหม่ซึ่งจะสามารถรองรับแขกได้สูงสุด 1,000 คน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยกล่าวว่าเงินบริจาคจากภาคเอกชนจะจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการห้องบอลรูมที่เขาเรียกร้อง
เกรแฮม ระบุว่า เขาต้องการให้มีการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายจัดหาเงินทุนสำหรับห้องบอลรูมโดยเฉพาะ แต่หากร่างกฎหมายนั้นไม่ผ่าน เขาก็จะพิจารณาทางเลือกอื่น และไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะพยายามแทรกงบ 400 ล้านดอลลาร์ไว้ในร่างกฎหมายที่พรรครีพับลิกันกำลังผลักดัน ซึ่งจะหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.เดโมแครตในวุฒิสภาที่แบ่งเสียงกันอย่างเฉียดฉิว
ชิป รอย ส.ส.รีพับลิกันจากรัฐเทกซัส กล่าวในโพสต์บน X เมื่อวันอาทิตย์ (26) ว่า ร่างงบประมาณที่ เกรแฮม และพรรครีพับลิกันกำลังผลักดันผ่านสภาคองเกรสควรจะรวมถึงการสร้างห้องบอลรูมด้วย มาตรการดังกล่าวจะผ่านวุฒิสภาภายใต้ขั้นตอนพิเศษที่อนุญาตให้ผ่านได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 51 เสียง แทนที่จะเป็นคะแนนเสียงข้างมากพิเศษ 60 เสียงอย่างที่ร่างกฎหมายส่วนใหญ่ต้องเผชิญ ปัจจุบันพรรครีพับลิกันครองที่นั่ง 53 จาก 100 ที่นั่งในวุฒิสภา
ร่างกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 2 แห่งของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติไปจนถึงปีงบประมาณ 2029
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่า โครงการห้องบอลรูมขนาด 90,000 ตารางฟุตนี้จะดำเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อสภาคองเกรสอนุมัติเท่านั้น
ที่มา: รอยเตอร์