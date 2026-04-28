รถไฟอิเหนา 2 ขบวนชนยับใกล้ 'จาการ์ตา' ยอดดับพุ่ง 14 ศพ-เจ็บร่วมร้อย กู้ภัยเร่งช่วยผู้รอดชีวิตติดซาก

บริษัทเดินรถไฟของอินโดนีเซียแถลงเมื่อวันอังคาร (28 เม.ย.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันใกล้กรุงจาการ์ตาเพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 84 ราย ขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ในซากรถไฟ
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างรถไฟโดยสารและรถไฟระยะไกลเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (27) ในเมืองเบกาซี ชานกรุงจาการ์ตา
บ็อบบี ราซิดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรถไฟแห่งรัฐของอินโดนีเซีย PT KAI กล่าวว่า ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย และการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไป
โมฮัมหมัด ซยาฟี หัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซีย ระบุในการแถลงข่าวเมื่อเช้าวันนี้ (28) ว่า การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากตู้รถไฟที่พังยับเยินเป็นภารกิจที่ละเอียดอ่อนมาก
“เราจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะเพื่อทำการช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง” เขากล่าว “มีผู้ประสบภัยบางรายที่ยังมีชีวิตอยู่ และเราหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้ แต่พวกเขายังคงติดอยู่กับซากรถไฟ”
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับรอยเตอร์ว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้แยกขบวนรถไฟออกจากกันแล้ว และใช้เครื่องเจียรตัดผ่านโลหะของตู้รถไฟเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
บ็อบบี เผยว่า รถไฟโดยสารพุ่งชนกับรถแท็กซี่คันหนึ่งบนรางก่อน จากนั้นจึงถูกรถไฟระยะไกลพุ่งเข้าชนซ้ำ ตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงได้รับความเสียหายมากที่สุด
บริษัทแท็กซี่ Green SM Indonesia โพสต์ในอินสตาแกรมว่า รถแท็กซี่ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถในสังกัดบริษัท และได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการสอบสวนแล้ว
Green SM Indonesia เป็นสาขาในอินโดนีเซียของบริษัท Green and Smart Mobility JSC ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าจากเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Vingroup
หลังจากไปเยือนโรงพยาบาลที่เบกาซี ประธานาธิบดีปราโบโว สุเบียนโต แห่งอินโดนีเซียกล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับการสร้างสะพานลอยใกล้รางรถไฟเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก และเสริมว่าเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเหตุการณ์รถไฟชนกันครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเครือข่ายรถไฟส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีพอ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย (KNKT) อยู่ระหว่างสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟในวันนี้ (28) บางคนพยายามตามหาญาติ ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังร้องไห้ขณะถือกระเป๋าเปื้อนเลือดของพี่ชาย
รถไฟโดยสารเป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในจาการ์ตา เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
PT KAI แถลงวันนี้ (28) ว่า รถไฟโดยสารหลายเที่ยวจำเป็นต้องถูกยกเลิกเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้
อุบัติเหตุทางบกเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซีย ตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุรถไฟชนกันในจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อปี 2024 ที่คร่าชีวิตผู้คนไป 4 รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
ที่มา: รอยเตอร์