'กษัตริย์-ควีนอังกฤษ' เสด็จฯ เยือนสหรัฐฯ พบ 'ทรัมป์' ท่ามกลางปมขัดแย้งเรื่องสงครามอิหร่าน

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลาแห่งอังกฤษ เสด็จพระราชดำเนินถึงสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ (27 เม.ย.) ตามหมายกำหนดการเยือนเป็นเวลา 4 วัน โดยได้ทรงรับการต้อนรับจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่สหรัฐฯ ผู้ชื่นชอบราชวงศ์อังกฤษ แม้จะมีความเห็นแตกต่างกับรัฐบาลอังกฤษในประเด็นสงครามอิหร่านก็ตาม
การเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ถือเป็นการเสด็จเยือนที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ จากการปกครองของอังกฤษ และยังเป็นการเสด็จเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกของพระมหากษัตริย์อังกฤษในรอบสองทศวรรษ
หลังจากเสด็จถึงฐานทัพร่วมแอนดรูว์สซึ่งมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสั้นๆ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลลาได้เสด็จฯ ต่อไปยังทำเนียบขาว โดยได้รับการต้อนรับจาก ทรัมป์ และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมลาเนีย ทรัมป์ ซึ่งได้ทักทายทั้งสองพระองค์ด้วยการจุมพิตแก้ม ขณะที่ ทรัมป์ จับมือกับทั้งสองพระองค์ บุคคลทั้งสี่ได้ยืนให้ช่างภาพถ่ายภาพสักครู่ ก่อนที่จะเข้าไปภายในอาคารเพื่อดื่มชาเป็นการส่วนตัว
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานเลี้ยงในสวน ณ บ้านพักของเอกอัครราชทูตอังกฤษที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยมีคณะนักร้องประสานเสียงขับร้องเพลงชาติอังกฤษและอเมริกา
พระเจ้าชาร์ลส์และราชินีคามิลลาทรงพบปะกับฝูงชนซึ่งรวมถึงผู้นำสื่อมวลชน บุคคลสำคัญในแวดวงสังคมของวอชิงตัน และเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ส.ว. เท็ด ครูซ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ และเอกอัครราชทูตจากประเทศอื่นๆ
หมายกำหนดการในสัปดาห์นี้ยังรวมถึงการมีพระราชดำรัสต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ในวันอังคาร (28) งานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว และการเสด็จฯ เยือนนครนิวยอร์กในวันพุธ (29)
กิจกรรมในวอชิงตันเกิดขึ้นในขณะที่พื้นที่เมืองหลวงส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะตึงเครียดจากเหตุคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ (25)
แหล่งข่าวจากพระราชวังอังกฤษกล่าวว่า พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสต่อสภาคองเกรสจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที แม้ว่าร่างขึ้นตามคำแนะนำของรัฐบาลอังกฤษ แต่ถ้อยคำและน้ำเสียงส่วนใหญ่มาจากพระองค์เอง
พระองค์จะตรัสว่า แม้ว่าสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจะไม่เห็นด้วยกันในทุกเรื่องตลอด 250 ปีที่ผ่านมา แต่ “ครั้งแล้วครั้งเล่า สองประเทศของเราก็หาทางร่วมมือกันได้เสมอ” พระองค์ยังจะตรัสด้วยว่า ด้วยการปกป้องคุณค่าประชาธิปไตยร่วมกัน สองประเทศสามารถส่งเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกได้
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์จะทรงกล่าวถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศว่าเป็น “หนึ่งในพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ”
แม้ว่า ทรัมป์ จะเป็นแฟนตัวยงของราชวงศ์อังกฤษ และมักกล่าวถึงพระเจ้าชาร์ลส์ว่าทรงเป็น "บุคคลผู้ยิ่งใหญ่" แต่เขาก็มีความเห็นที่แตกต่างกับรัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ในหลายเรื่อง
สตาร์เมอร์ หวังว่า การเสด็จฯ เยือนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสองพันธมิตร ซึ่งอยู่ในจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์คลองสุเอซในปี 1956
การเสด็จฯ เยือนที่วางแผนไว้ล่วงหน้านี้กลับถูกบดบังด้วยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งทำให้ ทรัมป์ แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อรัฐบาลอังกฤษที่ไม่ให้การสนับสนุนการโจมตีครั้งนี้
หลังจากเยือนวอชิงตันแล้ว สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสและราชินีคามิลลาจะเสด็จฯ ไปยังนครนิวยอร์ก เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตี 11 กันยายน ปี 2001 ก่อนถึงวาระครบรอบ 25 ปี
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะสิ้นสุดลงที่รัฐเวอร์จิเนีย โดยกษัตริย์อังกฤษจะทรงพบปะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของพระองค์ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ที่มา: รอยเตอร์