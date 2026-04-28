ชักมีหวัง! เผย 'ทรัมป์' ไม่พอใจข้อเสนอใหม่อิหร่าน แต่สื่ออ้างลับหลังเริ่มคุยกันรู้เรื่องข้อตกลงยุติสงคราม

เจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่งเปิดเผยในวันจันทร์(27เม.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่พอใจข้อเสนอของอิหร่าน เนื่องจากไม่ได้จัดการประเด็นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งสื่อมวลชนอย่างซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ที่จริงแล้วเวลานี้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมีความเห็นไม่ห่างกันมากนัก ส่งสัญญาณแห่งความหวังของการเดินหน้าเจรจา ซึ่งต่างจากท่าทีที่แสดงออกมาต่อหน้าสาธารณะ
"เขาไม่ชอบข้อเสนอ" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุอ้างถึงทรัมป์ หลังจากก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ทรัมป์ หยิบยกข้อเสนอดังกล่าวพูดคุยหารือกับบรรดาผู้ช่วยด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงของเขา ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่ยังคงอยู่ในทางตัน กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกระแสอุปทานพลังงานที่ไหลออกมาจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวอิหร่านบอกก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(28เม.ย.) ว่าเตหะรานได้ยื่นข้อเสนอใหม่ ซึ่งจะไม่มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจนกว่าสงครามจะยุติลงและข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดินเรือออกจากอ่าวเปอร์เซียจะคลี่คลาย แต่มันดูเหมือนไม่เป็นที่พึงพอใจของสหรัฐฯสักเท่าไหร่ เนื่องจากวอชิงตันต้องการจัดการกับประเด็นนิวเคลียร์ตั้งแต่แรกเริ่ม
แหล่งข่าวจากปากีสถาน ชาติคนกลางในการเจรจา เปิดเผยว่ายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานลดช่องว่างความเห็นต่างระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ความหวังเกี่ยวกับการกอบกู้การเจรจาสันติภาพลดลงไป นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ว่าเขายกเลิกส่ง สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษและ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของเขา ไปยังอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ประเทศที่ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เดินทางเข้าๆออกๆในช่วงสุดสัปดาห์
กระนั้นแม้มีความตึงเครียดต่อหน้าสาธารณะและการประชุมอย่างเป็นทางการหยุดชะงัก แต่สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นอ้างแหล่งข่าวอ้างว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหรานดูเหมือนจะมีความคืบหน้าผ่านช่องทางทางอ้อม โดยแหล่งข่าวบ่งชี้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นใกล้เคียงกันกว่าที่แสดงออกมาต่อหน้าสาธารณะ
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับคนกลางเปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า การทูตช่องทางด้านหลังกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น มีแก่นกลางอยู่ที่ข้อตกลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการกลับสู่สภาวะก่อนสงครามและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยปราศจากข้อจำกัดหรือเก็บค่าผ่านทางใดๆ
แม้มีความคืบหน้า แต่แหล่งข่าวบอกว่าข้อเรียกร้องขั้นสูงสุดของวอชิงตันยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศของการเจรจาไม่น่าอภิรมย์เท่าใดนัก ประธานาธิบงดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงยืนกรานว่าข้อตกลงใดๆต้องรวมถึงกรณีที่อิหร่านละทิ้งการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และสละสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้นสูง เงื่อนไขที่เตหะรานปฏิเสธ
ข้อเรียกร้องเหล่านี้ ประกอบกับแรงกดดันทางทหารและเศรษฐกิจไม่หยุดหย่อน เสี่ยงบั่นทอนความคืบหน้าทางการทูตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
แหล่งข่าวบ่งชี้ว่ากรอบการทำงานในปัจจุบัน ให้ความสำคัญลำดับต้นๆกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอรมุซ เส้นทางลำเลียงพลังงานอันสำคัญของโลก และเลื่อนประเด็นอันเป็นที่ถกเถียงอื่นๆอย่างเช่น โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ไว้ในขั้นถัดไป
ก่อนหน้าที่ ทรัมป์ พบปะประชุมกับคณะทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อทบทวนข้อเสนอใหม่ของอิหร่าน ซึ่งในนั้นรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทาง มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ให้คำจำกัดความข้อเสนอที่อิหร่านส่งมาว่า "ดีกว่าที่เราคิดไว้"
(ที่มา:รอยเตอร์/ซีเอ็นเอ็น/อัลมายาดีน)