รับความจริงได้ไหม! นายกฯ เยอรมนีลั่นยูเครนอาจต้องยอม 'เสียดินแดน' ให้รัสเซีย แลกกับโอกาสเข้าร่วมสหภาพยุโรป

นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี กล่าวเมื่อวันจันทร์ (27 เม.ย.) ว่า ยูเครนอาจจำเป็นต้องยอมรับว่า บางส่วนของดินแดนอาจยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเคียฟในข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียในอนาคต โดยเชื่อมโยงการยอมเสียดินแดนบางส่วนกับโอกาสที่ยูเครนจะได้เข้าร่วมสหภาพยุโรป
“ในบางจุด ยูเครนจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิง และในบางจุด หวังว่าจะมีสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซีย จากนั้นบางส่วนของดินแดนยูเครนอาจไม่ได้เป็นของยูเครนอีกต่อไป” แมร์ซ กล่าวกับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยม คารอลัส-แม็กนัส ในเมืองมาร์สเบิร์ก รัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย เมื่อวันจันทร์ (27)
“หากประธานาธิบดี (โวโลดีมีร์) เซเลนสกี ต้องการสื่อสารเรื่องนี้กับประชาชนของเขา และได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมาก และเขาจำเป็นต้องจัดทำประชามติในเรื่องนี้ เขาก็ต้องบอกประชาชนไปพร้อมๆ กันว่า ‘ฉันได้เปิดทางสู่ยุโรปให้พวกคุณแล้ว’” แมร์ซ กล่าวเสริม
ความคืบหน้าในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของเคียฟถูกขัดขวางโดย วิกเตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีสายชาตินิยมของฮังการี ทว่าความพ่ายแพ้ของ ออร์บาน ในการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนนี้ทำให้เกิดความหวังว่า ยูเครนจะสามารถก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปได้ ปัจจุบันยูเครนมีสถานะเป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม แมร์ซ เตือนไม่ให้คาดหวังว่า การเข้าเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกล่าวว่ายูเครนไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในขณะที่อยู่ในภาวะสงคราม และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวดก่อน รวมถึงเกณฑ์เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการต่อต้านการทุจริต
"เซเลนสกี มีแนวคิดที่จะเข้าร่วมสหภาพยุโรปในวันที่ 1 ม.ค. ปี 2027 นั่นเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ 1 ม.ค. ปี 2028 ยังไม่สมจริง" แมร์ซ กล่าว
เขาเสนอขั้นตอนระหว่างกลาง เช่น บทบาทผู้สังเกตการณ์สำหรับยูเครนในสถาบันของสหภาพยุโรป ซึ่งเขากล่าวว่าได้รับการอนุมัติอย่างกว้างขวางจากผู้นำยุโรปในการประชุมสุดยอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในไซปรัส ซึ่ง เซเลนสกี เข้าร่วมด้วย
สัปดาห์ที่แล้ว สหภาพยุโรปอนุมัติเงินกู้ 90,000 ล้านยูโรแก่ยูเครน ซึ่งครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของยูเครนจนถึงปี 2027 แต่กลุ่มประเทศสมาชิกยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเร็วของการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก
ที่มา: รอยเตอร์